Racing despidió a Gustavo Costas tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Racing Club decidió ponerle fin al ciclo de Gustavo Costas como entrenador del primer equipo luego de casi dos años al frente de la institución. La determinación fue tomada por la dirigencia encabezada por el presidente Diego Milito tras la eliminación temprana en la Copa Sudamericana 2026.

Según trascendió, el desgaste entre el plantel, el cuerpo técnico y los dirigentes, sumado al flojo rendimiento deportivo durante el semestre, aceleró la salida del entrenador. Racing quedó afuera tanto del Torneo Apertura como de la Copa Sudamericana antes de lo esperado.

Si bien estaba prevista una reunión para evaluar el presente futbolístico del equipo, la dirigencia decidió adelantarse y comunicarle directamente a Costas que no continuaría en el cargo. La decisión fue transmitida por Milito y el director deportivo Sebastián Saja.

El detonante terminó siendo el empate frente a Caracas FC, resultado que dejó a la Academia eliminada de la competencia continental. Tras ese encuentro, el propio Costas había dejado abierta la posibilidad de una salida. “En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene que parar y después ver”, declaró en conferencia de prensa.

El entrenador había renovado recientemente su contrato hasta diciembre de 2028, en sintonía con el mandato de la actual conducción del club. Sin embargo, la dirigencia entendió que el ciclo estaba agotado.

De esta manera, se cierra una etapa muy importante para Racing, que comenzó en enero de 2024 y dejó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Además, el equipo fue subcampeón del Torneo Clausura 2025.