El Gobierno crea el Programa de Seguridad Migratoria y fortalece el control en fronteras

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió crear el Programa de Seguridad Migratoria, una iniciativa que apunta a fortalecer las capacidades de control en fronteras y pasos internacionales, en un contexto regional marcado por movimientos migratorios irregulares y la presencia de organizaciones criminales que explotan estas dinámicas.

La Resolución 551/2026, publicada hoy y firmada por la titular de la cartera, establece la implementación de un plan integral que involucra a la Dirección Nacional de Migraciones y a las cuatro fuerzas policiales y de seguridad federales: Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un programa con seis ejes de acción

Según lo dispuesto en la normativa, el programa contempla:

Actualización y reorientación de la formación del personal migratorio y de las fuerzas de seguridad.

Mejora de los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios.

Mayor coordinación operativa entre Migraciones y las fuerzas federales.

Creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, que actuarán como estructuras funcionales sin generar nuevas dependencias orgánicas.

Modernización de equipamiento e infraestructura.

Ampliación de la cooperación internacional en materia migratoria.

El documento oficial subraya que las Unidades de Seguridad Migratoria tendrán un "rol meramente funcional" y se dedicarán a tareas de prevención en áreas de control, mantenimiento del orden público, inteligencia e investigación de ilícitos, así como funciones subsidiarias de control y apoyo a la policía migratoria.

Capacitación como pilar estratégico

La resolución instruye a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional, junto a la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, a rediseñar los programas de capacitación inicial y continua. El objetivo es que inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas de Migraciones actualicen sus herramientas para enfrentar los nuevos desafíos del control fronterizo.

Paralelamente, las fuerzas federales recibirán formación específica para cumplir eficazmente su rol de Policía Auxiliar Migratoria, una figura que ya contemplan sus respectivos estatutos y leyes de creación.

Mayor articulación institucional

Uno de los puntos centrales de la medida es la coordinación que ejercerá el titular de la Secretaría de Seguridad Nacional sobre el trabajo conjunto entre Migraciones, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria. Se buscará actualizar los protocolos de actuación para que, en forma subsidiaria o en emergencias, las fuerzas puedan realizar controles migratorios eficientes, tal como lo habilita el artículo 108 de la Ley de Migraciones N° 25.871.

Desde el Ministerio se destacó que "la región se encuentra seriamente afectada por movimientos migratorios que en ocasiones tienen carácter irregular o ilícito, y que pueden estar acompañados por actividades de organizaciones criminales", lo que constituye "una amenaza para la Seguridad Nacional".

La norma aclara que la implementación del programa no implicará erogaciones presupuestarias extraordinarias, y fue emitida en virtud de las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad por la Ley de Ministerios.