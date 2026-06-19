Estados Unidos le ganó a Australia y clasificó a los 16º de final del Mundial
Cameron Burgess y Alex Freeman marcaron los goles del seleccionado local.
Deportes
19 / 06 / 2026
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Estados Unidos derrotó 2 a 0 a Australia en el Seattle Stadium, en la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Cameron Burgess y Alex Freeman marcaron los goles del seleccionado local que logró clasificar a los 16º de final de la competencia.
En la tercera fecha, Estados Unidos enfrentará a Turquía, mientras que Australia buscará recuperarse ante Paraguay.