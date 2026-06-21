Designan un fiscal de Capital para investigar el caso de Valentina e Isabelle en Tartagal

La Procuración General de la Provincia de Salta dispuso que la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) N° 1 del Distrito Judicial Centro intervenga en la investigación por las muertes de Valentina Cabana y su hija recién nacida, Isabelle Evangeline Cabana, ocurridas hace ocho meses tras una cesárea realizada en una clínica privada de Tartagal.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución N° 1739/26, firmada por el procurador general Pedro García Castiella, quien resolvió asignar la causa a una fiscalía de la capital provincial tras evaluar las particularidades del caso y los planteos realizados por la familia de las víctimas.

La medida se conoció luego de que Gabriela Mariana Aranda, madre de Valentina y abuela de Isabelle, mantuviera reuniones con autoridades del Ministerio Público Fiscal para expresar su preocupación por el avance de la investigación y solicitar nuevas acciones destinadas a esclarecer lo sucedido.

El pasado 19 de junio, Aranda fue recibida por García Castiella junto a sus abogados, oportunidad en la que planteó distintas inquietudes sobre el estado de la causa. Días antes, el 16 de junio, también había mantenido un encuentro con el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero.

Santiago López Soto estará al frente de la investigación

Tras analizar las actuaciones y los pedidos formulados por la denunciante, la Procuración resolvió que la investigación quede bajo la órbita de la UGAP N° 1, encabezada por el fiscal penal Santiago López Soto.

Según establece la resolución, la fiscalía tendrá a su cargo las solicitudes y medidas que se impulsen en el marco de la intervención dispuesta. Asimismo, cualquier cuestión procesal que surja durante la investigación deberá ser resuelta por el juez de Garantías correspondiente, conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal y la legislación vigente.

Desde la Procuración señalaron que la decisión busca garantizar la mayor eficiencia posible en la actuación del Ministerio Público Fiscal y brindar una respuesta adecuada a la complejidad del caso.

El reclamo de una madre que llegó caminando a Salta

La causa tomó mayor visibilidad pública en las últimas semanas a partir de la movilización encabezada por Gabriela Aranda, quien caminó desde General Mosconi hasta la ciudad de Salta para reclamar justicia por la muerte de su hija y su nieta.

Según sostiene la familia, Valentina e Isabelle fallecieron luego de una cesárea practicada en una clínica de Tartagal y la autopsia habría detectado contaminación en el quirófano donde se realizó la intervención.

Desde entonces, Aranda insiste en que se esclarezcan las responsabilidades detrás de las dos muertes. “Solo quiero justicia por mi hija y mi nieta”, expresó en reiteradas oportunidades durante su recorrido y en las reuniones mantenidas con las autoridades judiciales.