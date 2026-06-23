Gardel será homenajeado con una velada artística en el Teatro Municipal

El Teatro Municipal (Av. Paraguay 1240), a través de la Agencia Cultura Activa, continúa ofreciendo una programación diversa que acerca a vecinos y turistas distintas propuestas artísticas y culturales.

En el marco de su agenda cultural, el viernes 26 de junio a las 21 horas se llevará a cabo un homenaje a Carlos Gardel, una velada especial organizada por Alejandro Mendoza para celebrar el legado de quien se convirtió en una de las figuras más representativas del tango y de la música popular argentina.

La propuesta reunirá a la academia “Tango Nuestro” junto a cantantes, bailarines y artistas invitados, quienes ofrecerán un espectáculo que recorrerá la trayectoria, la obra y el legado del recordado “Zorzal Criollo”, a través de la música, la danza y distintas expresiones escénicas.

El público podrá disfrutar de una experiencia que evocará el espíritu del tango y la vigencia de un artista cuya voz y repertorio continúan trascendiendo generaciones y fronteras, consolidándose como uno de los grandes íconos de la cultura argentina.

La actividad se realizará en el Teatro Municipal, Paraguay 1240, con entrada libre y gratuita.