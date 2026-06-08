Sáenz supervisó la obra de la Ciudad Judicial de Orán

El gobernador Gustavo Sáenz verificó la marcha de la construcción de la primera etapa de la Ciudad Judicial de San Ramón de la Nueva Orán, un proyecto de envergadura estratégica que unificará las dependencias del Poder Judicial, el Ministerio Público y una nueva Alcaidía.

Posteriormente y en el marco de su jornada de trabajo en el norte provincial, el Gobernador también supervisó el tramo final de las tareas de ampliación y refuncionalización que se ejecutan en la Escuela Nº 4.089 “General Pizarro”.

Durante la inspección en el territorio, el mandatario estuvo acompañado por el intendente local, Baltasar Lara Gros.

En la Ciudad Judicial, Sáenz constató el avance de un 37% en la construcción localizada entre las avenidas Palacios y Los Constituyentes.

La continuidad de las tareas es fruto de las gestiones que el Gobernador mantuvo ante las autoridades nacionales, logrando que el Gobierno federal asumiera el compromiso de finalizar su construcción mediante convenios firmados en junio de 2024.

“Es una obra fundamental, histórica y largamente esperada para el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional del norte salteño. Por eso trabajamos incansablemente para que se concrete. La obra pública es sinónimo de crecimiento, pero fundamentalmente es fuente de trabajo genuino”, expresó el mandatario. Actualmente se emplean en la construcción 140 obreros.

La obra se estructura bajo un esquema de cofinanciamiento con fondos nacionales y una contraprestación de la Provincia de Salta. Sin embargo, debido a que el Gobierno nacional no viene actualizando los valores contractuales a través de los mecanismos de redeterminación de precios, la Provincia tomó la decisión política de incrementar su aporte financiero por encima de lo establecido en el convenio inicial.

Acompañaron la recorrida Marcelo Bernard, Subsecretario de Obras Públicas y el Senador departamental, Juan Cruz Curá.

La obra

Actualmente, las tareas se concentran en frentes simultáneos que abarcan la estructura principal, concluyendo la ejecución de la mampostería integral y el hormigonado de losas en el edificio principal, el cual ya registra un 50% de su superficie techada.

También se realizan instalaciones de servicio con el tendido de las redes sanitarias internas y las canalizaciones eléctricas principales de la estructura.

En lo que se refiere al entorno y accesos, ya está en fase de finalización la colocación de las veredas peatonales y el cercado perimetral del complejo. En paralelo, y para mejorar el entorno logístico, ya se pavimentaron dos de las cuatro cuadras que rodean las hectáreas del predio judicial.

Infraestructura educativa

En la Escuela Nº 4.089 “General Pizarro” -a la que concurren 1200 alumnos- se están finalizando los trabajos de ampliación y refuncionalización.

Este proyecto educativo, cuenta con una superficie construida de 789,8 metros cuadrados.

Abarca cinco aulas comunes, biblioteca, sala de maestros, grupo sanitario, escalera, galería de vinculación, áreas de juego y un sector destinado al Programa de Orientación Escolar (POE).

Los trabajos en el establecimiento se consolidan a través de fondos netamente provinciales, luego de las intensas gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz ante el Ejecutivo nacional para otorgarle a la Provincia la facultad legal de reactivar aquellas obras que habían sido paralizadas por el Gobierno federal.