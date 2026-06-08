 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Sáenz supervisó la obra de la Ciudad Judicial de Orán

Con un avance del 37%, el proyecto prosigue con una contraprestación financiera provincial para sostener el ritmo de las tareas. Actualmente se emplea a 140 personas. Además, el Gobernador verificó el tramo final de la ampliación de la Escuela General Pizarro, también ejecutada con fondos provinciales tras haberse suspendido los fondos federales.

Salta Hoy

08 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El gobernador Gustavo Sáenz verificó la marcha de la construcción de la primera etapa de la Ciudad Judicial de San Ramón de la Nueva Orán, un proyecto de envergadura estratégica que unificará las dependencias del Poder Judicial, el Ministerio Público y una nueva Alcaidía. 

Posteriormente y en el marco de su jornada de trabajo en el norte provincial, el Gobernador también supervisó el tramo final de las tareas de ampliación y refuncionalización que se ejecutan en la Escuela Nº 4.089 “General Pizarro”.

Durante la inspección en el territorio, el mandatario estuvo acompañado por el intendente local, Baltasar Lara Gros. 
En la Ciudad Judicial, Sáenz constató el avance de un 37% en la construcción localizada entre las avenidas Palacios y Los Constituyentes.

La continuidad de las tareas es fruto de las gestiones que el Gobernador mantuvo ante las autoridades nacionales, logrando que el Gobierno federal asumiera el compromiso de finalizar su construcción mediante convenios firmados en junio de 2024.

“Es una obra fundamental, histórica y largamente esperada para el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional del norte salteño. Por eso trabajamos incansablemente para que se concrete. La obra pública es sinónimo de crecimiento, pero fundamentalmente es fuente de trabajo genuino”, expresó el mandatario. Actualmente se emplean en la construcción 140 obreros.

La obra se estructura bajo un esquema de cofinanciamiento con fondos nacionales y una contraprestación de la Provincia de Salta. Sin embargo, debido a que el Gobierno nacional no viene actualizando los valores contractuales a través de los mecanismos de redeterminación de precios, la Provincia tomó la decisión política de incrementar su aporte financiero por encima de lo establecido en el convenio inicial. 

Acompañaron la recorrida Marcelo Bernard, Subsecretario de Obras Públicas y el Senador departamental, Juan Cruz Curá.

La obra

Actualmente, las tareas se concentran en frentes simultáneos que abarcan la estructura principal, concluyendo la ejecución de la mampostería integral y el hormigonado de losas en el edificio principal, el cual ya registra un 50% de su superficie techada.

También se realizan instalaciones de servicio con el tendido de las redes sanitarias internas y las canalizaciones eléctricas principales de la estructura.

En lo que se refiere al entorno y accesos, ya está en fase de finalización la colocación de las veredas peatonales y el cercado perimetral del complejo. En paralelo, y para mejorar el entorno logístico, ya se pavimentaron dos de las cuatro cuadras que rodean las hectáreas del predio judicial.

Infraestructura educativa

En la Escuela Nº 4.089 “General Pizarro” -a la que concurren 1200 alumnos- se están  finalizando los trabajos de ampliación y refuncionalización.

Este proyecto educativo, cuenta con una superficie construida de 789,8 metros cuadrados.

Abarca cinco aulas comunes, biblioteca, sala de maestros, grupo sanitario, escalera, galería de vinculación, áreas de juego y un sector destinado al Programa de Orientación Escolar (POE).

Los trabajos en el establecimiento se consolidan a través de fondos netamente provinciales, luego de las intensas gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz ante el Ejecutivo nacional para otorgarle a la Provincia la facultad legal de reactivar aquellas obras que habían sido paralizadas por el Gobierno federal.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO