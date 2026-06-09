Un hombre de 42 años fue imputado por el asesinato de un joven en Orán
La discusión y pelea entre el joven y el propietario de la vivienda del Barrio San Antonio, ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en la ciudad norteña.
Salta Hoy
09 / 06 / 2026
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La víctima es un joven de 24 años, quien fue herido con arma blanca en la zona del tórax y falleció en el hospital local.
La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación.
La policía detuvo al sospechoso y secuestró pruebas relevantes para el caso.