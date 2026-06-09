Un hombre de 42 años fue imputado por el asesinato de un joven en Orán

La víctima es un joven de 24 años, quien fue herido con arma blanca en la zona del tórax y falleció en el hospital local.

La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación.

La policía detuvo al sospechoso y secuestró pruebas relevantes para el caso.