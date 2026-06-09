El IPS asegura que los descuentos a los médicos son correctos
Por Radio Salta, el presidente de la obra social provincial aclaró que los débitos fueron oportunamente acordados entre las partes el año pasado tras numerosas reuniones.
Salta Hoy
09 / 06 / 2026
La semana pasada el Círculo Médico de Salta levantó su voz por cifras de débito que ellos consideraban abusivas y que habían incrementado del 1 al 20 por ciento y puso su reclamo en la labor de la Auditoría que depende del Instituto Provincial de Salta.
El titular del IPS, Martín Baccaro, indicó que el convenio fue firmado oportunamente entre la obra social y el Círculo.
El débito se debe a procedimientos invasivos que, a pedido de los médicos, fue realizado de forma progresiva.
Por otro lado dio detalles de la empresa -con domicilio en Tucumán- que realiza las auditorías de las facturaciones de la obra social.