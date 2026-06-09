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Posible falta de gas: Industrias salteñas podrían parar este invierno

Por Radio Salta, Eduardo Gómez Naar, presidente de la Unión Industrial de Salta, dijo que el servicio de gas natural ya está recortado.

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

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“Las plantas más afectadas podrían ser las fábricas de cerámicos, los ingenios y la industria del citrus”, expresó el industrial.

Gómez Naar indicó que las paradas en la producción de cualquier industria acarrean muchos inconvenientes para la firma como la suspensión de turnos de los empleados.

“Las pérdidas podrían ser millonarias -por ejemplo- para la industria del citrus que necesita el gas para trabajar la cáscara del limón”, expresó.

 

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