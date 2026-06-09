 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Familias endeudadas: Sugieren volver al papel o al Excel para controlar el gasto diario

Con los sueldos congelados y deudas crecientes, una especialista en finanzas brindó una charla educativa con tips para poder llegar a fin de mes y hacer rendir el sueldo.

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Es bueno anotar en papel o en el programa Excel nuestros ingresos y cada uno de nuestros egresos”, manifestó Gilda Di Fonzo, docente de la Universidad nacional de Salta (UNSa).

Dijo que las familias deben evitar dos tipos de gastos: el gasto vampiro y el gasto hormiga y dio ejemplos de los mismos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO