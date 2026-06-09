Familias endeudadas: Sugieren volver al papel o al Excel para controlar el gasto diario
Con los sueldos congelados y deudas crecientes, una especialista en finanzas brindó una charla educativa con tips para poder llegar a fin de mes y hacer rendir el sueldo.
Salta Hoy
09 / 06 / 2026
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“Es bueno anotar en papel o en el programa Excel nuestros ingresos y cada uno de nuestros egresos”, manifestó Gilda Di Fonzo, docente de la Universidad nacional de Salta (UNSa).
Dijo que las familias deben evitar dos tipos de gastos: el gasto vampiro y el gasto hormiga y dio ejemplos de los mismos.