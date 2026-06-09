El Mundial como recurso pedagógico en las aulas

Además las instituciones podrán mostrar en sus instalaciones los partidos que juegue la Selección Argentina.

Cada escuela organizará la actividad según sus características.

Se garantizará la continuidad de las clases y el servicio alimentario escolar.

La propuesta busca integrar el mundial como un recurso pedagógico en diversas áreas del conocimiento.

Con esta iniciativa, se busca fomentar el aprendizaje y la participación de toda la comunidad educativa.



