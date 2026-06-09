El Mundial como recurso pedagógico en las aulas
El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia autorizó a las escuelas de todos los niveles educativos a transmitir el acto inaugural de este jueves de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Salta Hoy
09 / 06 / 2026
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Además las instituciones podrán mostrar en sus instalaciones los partidos que juegue la Selección Argentina.
Cada escuela organizará la actividad según sus características.
Se garantizará la continuidad de las clases y el servicio alimentario escolar.
La propuesta busca integrar el mundial como un recurso pedagógico en diversas áreas del conocimiento.
Con esta iniciativa, se busca fomentar el aprendizaje y la participación de toda la comunidad educativa.