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El Mundial como recurso pedagógico en las aulas

El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia autorizó a las escuelas de todos los niveles educativos a transmitir el acto inaugural de este jueves de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

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Además las instituciones podrán mostrar en sus instalaciones los partidos que juegue la Selección Argentina.

Cada escuela organizará la actividad según sus características. 

Se garantizará la continuidad de las clases y el servicio alimentario escolar. 

La propuesta busca integrar el mundial como un recurso pedagógico en diversas áreas del conocimiento. 

Con esta iniciativa, se busca fomentar el aprendizaje y la participación de toda la comunidad educativa.


 

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