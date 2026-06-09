Adrián Zigarán: “El Plan Güemes está muy relajado”

“El Plan no es lo que arrancó: volvimos a ser una frontera fácil”, dijo el funcionario.

“Los gendarmes presentes aquí cobran 900 mil pesos de sueldo, no tienen obra social, con el agravante que hubo dos muertos por hantavirus, entre otros problemas", enumeró el interventor.

Zigarán expresó con sorpresa que en los últimos meses abrieron en la zona sospechosas empresas de encomiendas.

Al final de la entrevista, el interventor insistió en la posibilidad de plantar hojas de coca en territorio salteño, para evitar el contrabando y así abaratar costos del producto de alto consumo en el norte del país.

Volviendo al tema del narcotráfico, Zigarán dijo que sería muy importante la incorporación de perros que se dediquen a la detección del tráfico de estupefacientes.

“Con ellos evitamos la tentación de la corrupción en los uniformados: “Por el bajo sueldo que cobran, los gendarmes prefieren renunciar a la fuerza y quedarse como pasadores de mercaderías”, comentó Adrián Zigarán.