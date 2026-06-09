A pedido del público, vuelve “Güemes, el musical”

Será los días 19, 20 y 21 de junio a las 21 horas en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”.

La producción propone un recorrido escénico por distintos momentos de la vida del héroe salteño, desde su nacimiento hasta su muerte, atravesando sus gestas militares y el rol de quienes lo acompañaron en la lucha por la independencia. La obra también incorpora referencias poéticas al Martín Fierro, enlazando tradición, patriotismo e identidad cultural argentina.

El espectáculo reunirá a distintos organismos del Instituto de Música y Danza de la Provincia, entre ellos el Ballet Folklórico de la Provincia, el Ballet Provincial de Salta, la Orquesta Sinfónica de Salta y la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia.

La dirección general está a cargo de Daniel Espoz, quien por Radio Salta indicó que el año pasado la obra fue altamente exitosa.

Las entradas para ver “Güemes, el musical” están disponibles próximamente en la boletería del teatro y a través de vamos.gob.ar

Izq: Mauricio Carrasco, interpretará al General Martín Miguel de Güemes

Der: Daniel Espoz, director general de la obra y director del Ballet Folclórico de la provincia