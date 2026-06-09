Avanza la relocalización de puestos del mercado San Miguel al predio de Ituzaingó 134

La Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) avanza con el traslado de los locatarios al predio alternativo de Ituzaingó 134, lugar que ya opera a pleno con una oferta que va desde los mejores cortes de carne, tanto de vaca, de pollo como así también pescado.

También, se puede encontrar puestos de verduras y frutas, semillas, harinas y legumbres; productos regionales, artículos de limpieza, zapatillas, cuidado personal, servicio técnico celular y más.

La apertura de este nuevo sector permite acompañar el avance de las obras que se ejecutan en el edificio histórico, al tiempo que garantiza la continuidad laboral de los comerciantes y la atención habitual a los clientes.

La UAMM recuerda que en el edificio histórico del mercado continúan habilitados los ingresos por Avenida San Martín y por peatonal La Florida, con los locales propios de ambos sectores.