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Avanza la relocalización de puestos del mercado San Miguel al predio de Ituzaingó 134

El nuevo anexo se rearma poco a poco con espacios de pollería, verdulería, pescadería, carnicería, regionales, limpieza, calzado, servicio técnico y más. El lugar fue acondicionado estratégicamente para garantizar la continuidad de los puesteros. 

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

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La Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) avanza con el traslado de los locatarios al predio alternativo de Ituzaingó 134, lugar que ya opera a pleno con una oferta que va desde los mejores cortes de carne, tanto de vaca, de pollo como así también pescado.

También, se puede encontrar puestos de verduras y frutas, semillas, harinas y legumbres; productos regionales, artículos de limpieza, zapatillas, cuidado personal, servicio técnico celular y más.

La apertura de este nuevo sector permite acompañar el avance de las obras que se ejecutan en el edificio histórico, al tiempo que garantiza la continuidad laboral de los comerciantes y la atención habitual a los clientes. 

La UAMM recuerda que en el edificio histórico del mercado continúan habilitados los ingresos por Avenida San Martín y por peatonal La Florida, con los locales propios de ambos sectores.

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