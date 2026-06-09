 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Policía detuvo a personas por delitos y por códigos rojos

Fue en el marco de diferentes intervenciones que se registraron en Metán, Capital, Cerrillos, Apolinario Saravia, Las Lajitas y Orán. Los operativos se originaron por alertas al Sistema de Emergencias 911, patrullajes preventivos y controles vehiculares.

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Policía de Salta desarrolló en las últimas horas diversos procedimientos con detenidos y secuestro de bienes robados en distintas jurisdicciones de la provincia, como en Metán, Capital, Cerrillos, Apolinario Saravia, Las Lajitas y Orán.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de áreas especializadas como la Dirección General de Drogas Peligrosas, Seguridad Urbana, Motoristas, patrullas de dependencias y Seguridad Vial.

En ese contexto, 16 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por delitos contra la propiedad, transportar mercadería de contrabando, drogas, mientras que tres fueron detectadas con pedido de captura.

Durante los procedimientos se recuperaron y secuestraron vehículos, rueda de auxilio, entre objetos de interés para las causas.

Intervinieron las fiscalías penales correspondientes de cada jurisdicción.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO