La Policía detuvo a personas por delitos y por códigos rojos

La Policía de Salta desarrolló en las últimas horas diversos procedimientos con detenidos y secuestro de bienes robados en distintas jurisdicciones de la provincia, como en Metán, Capital, Cerrillos, Apolinario Saravia, Las Lajitas y Orán.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de áreas especializadas como la Dirección General de Drogas Peligrosas, Seguridad Urbana, Motoristas, patrullas de dependencias y Seguridad Vial.

En ese contexto, 16 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por delitos contra la propiedad, transportar mercadería de contrabando, drogas, mientras que tres fueron detectadas con pedido de captura.

Durante los procedimientos se recuperaron y secuestraron vehículos, rueda de auxilio, entre objetos de interés para las causas.

Intervinieron las fiscalías penales correspondientes de cada jurisdicción.