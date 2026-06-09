"El Mercado en tu Barrio" llega al Delmi con promociones exclusivas
La iniciativa, impulsada por el intendente Emiliano Durand, se desarrollará este miércoles 10, de 10 a 16. Se suma una amplia variedad de cortes de cerdo, ofertas en lácteos, panificados, combos de limpieza y atención del Móvil de Licencias y de Bienestar Animal.
Salta Hoy
09 / 06 / 2026
La Municipalidad de Salta continúa profundizando las políticas que contribuyen a la economía familiar. En este marco, se realizará una nueva edición del exitoso programa «El Mercado en tu Barrio», que se llevará a cabo este miércoles 10 de junio, de 10 a 16, en las instalaciones del Estadio Polideportivo Delmi (ingresando por Avenida Ibazeta 1550).
La propuesta se destaca por mantener un esquema de precios con hasta un 30% de descuento en todos los productos.
El subsecretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad, Juan Guzmán Cieri, destacó el impacto de esta iniciativa: «Entendemos que beneficia directamente tanto a los productores como a los consumidores, llevando precios muy buenos y productos de muy buena calidad. Todo el tiempo estamos incorporando nuevos productos, siempre en función de la demanda de la gente, y llevando este alivio al bolsillo de nuestros vecinos».
Para esta edición, una de las grandes novedades será la incorporación de la Carnicería Junqui, que presentará una línea completa de cortes y embutidos 100% de cerdo a precios promocionales, complementando la oferta tradicional de carne vacuna del Frigorífico 4 Reinas.
Además de la propuesta comercial, los vecinos que se acerquen al Delmi podrán aprovechar servicios municipales totalmente gratuitos que funcionarán de 10 a 13 horas.
“Contaremos con la presencia del Móvil de la Licencia de Conducir para realizar consultas, recibir asesoramiento general y agilizar trámites, y también estará presente el equipo de Bienestar Animal brindando vacunación antirrábica, desparasitación y otorgar turnos para castración”, destacó el funcionario.
Ante consultas sobre las condiciones meteorológicas, Guzmán Cieri aclaró que el pronóstico actual es favorable, pero remarcó que «en caso de lluvia la actividad será reprogramada» para garantizar la comodidad y seguridad de los vecinos y productores.
Listado de precios para este miércoles 10:
Carnicería Junqui (Cortes 100% Cerdo):
Chorizo (1 Kg): $8.500
Costeleta (1 Kg): $8.500
Pechito (1 Kg): $10.500
Vacío de cerdo (1 Kg): $10.500
Súper Promo: Hamburguesas de cerdo frescas (1 Kg): $7.500
Promo Especial: 2 Kg de Milanesas de cerdo: $18.000
Promo Especial: 2 Kg de Paleta o Pierna de cerdo: $12.000
Frigorífico 4 Reinas (Carne Vacuna):
Molida especial (1 Kg): $10.890
Matambre y Vacío (1 Kg): $12.890
Bola de lomo / Cuadrada (1 Kg): $14.890
Regionales Saludables «Luis»:
Aceite de oliva Virgen Extra: $22.000
Nuez Chandler: $5.000
Pasas de uva: $5.000
Puesto de Huevos:
Huevo Chico (Bandeja x30): $4.400
Huevo Colección (Bandeja x30): $5.000
Huevo Grande (Bandeja x30): $5.500
Panadería:
Tortillas (8 unidades por $1.000)
Tiras de pan (4 unidades por $1.000)
Facturas (4 unidades por $1.000)
Bollos (3 unidades por $1.000)
MANCLEAN:
Combo Limpieza: 5Lts Detergente + 5Lts Desodorante + 5 Lts Lavandina por $12.000
Combo Lavado: 5 Lts Jabón líquido + 5 Lts Suavizante por $10.000