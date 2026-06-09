Más de 50 profesionales se capacitaron en reanimación cardiopulmonar neonatal

En el hospital Materno Infantil se realizó una capacitación en reanimación cardiopulmonar neonatal, organizada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), a través de su Comité de Reanimación Cardiopulmonar Neonatal, con el objetivo de fortalecer las competencias de los equipos de salud en la atención de recién nacidos.

La capacitación reunió a 30 profesionales de diferentes efectores de Salta y Jujuy que se formaron como instructores en reanimación neonatal, quienes posteriormente podrán replicar los contenidos en sus respectivos establecimientos sanitarios.

Además, participaron 25 integrantes del equipo perinatal del hospital Materno Infantil.

La apertura de la jornada contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quien destacó la importancia de fortalecer la capacitación continua de los equipos sanitarios, para mejorar la calidad de atención en toda la provincia y en el NOA.

Durante las actividades se desarrollaron instancias teóricas y prácticas orientadas al entrenamiento de habilidades críticas en reanimación neonatal. Para ello se utilizaron simuladores de alta fidelidad destinados a recrear escenarios clínicos y favorecer el aprendizaje basado en la práctica.

La formación se llevó a cabo en el Patio de las Embarazadas del hospital Materno Infantil y contó con el apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, institución que realizó la donación de los equipos de simulación utilizados durante la capacitación.

Al finalizar la jornada, las maternidades participantes recibieron equipamiento de simulación que permitirá continuar con las instancias de entrenamiento y multiplicar los conocimientos adquiridos en sus respectivos servicios.