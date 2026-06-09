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Advierten sobre consecuencias de restricciones en el gas

Empresas salteñas reducen producción y podría haber suspensión de trabajadores. La Unión Industrial de Salta (UIS) alertó sobre una crisis energética que afecta a diversas industrias en la provincia.

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

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Empresarios advierten que la incertidumbre sobre el suministro de gas está llevando a algunas fábricas a reducir su producción. 

También evalúan medidas más drásticas, que incluyen la paralización temporal de actividades y la suspensión de trabajadores.

Eduardo Gómez Naar, presidente de la UIS, enfatizó que esta situación ya no es solo una hipótesis. 

Sectores como la agroindustria y la cerámica están en riesgo de paralización. 

La Moraleja, una importante empresa citrícola, podría disminuir su cosecha de limón si no asegura el gas necesario. 

La situación se agrava por la reciente resolución de la Secretaría de Energía que reduce el transporte de gas al NOA.


 

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