Otro choque entre dos motocicletas: No hubo heridos, solo daños materiales

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Según testigos, una motocicleta frenó por el semáforo en rojo y fue impactada desde atrás por otra.

El propietario del primer rodado, un hombre de 52 años, decidió dejar su moto en el lugar para las pericias y se fue a trabajar.

Las investigaciones continúan a la espera de los resultados de los peritajes.

Luego de varios minutos el tránsito fue restablecido en la zona.