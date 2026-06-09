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Otro choque entre dos motocicletas: No hubo heridos, solo daños materiales

El accidente ocurrió hoy cerca de las 5:30 de la madrugada en la intersección de calles La Rioja y Pellegrini, de esta capital.

Salta Hoy

09 / 06 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Según testigos, una motocicleta frenó por el semáforo en rojo y fue impactada desde atrás por otra. 

El propietario del primer rodado, un hombre de 52 años, decidió dejar su moto en el lugar para las pericias y se fue a trabajar. 

Las investigaciones continúan a la espera de los resultados de los peritajes. 

Luego de varios minutos el tránsito fue restablecido en la zona. 

 

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