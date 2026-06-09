Otro choque entre dos motocicletas: No hubo heridos, solo daños materiales
El accidente ocurrió hoy cerca de las 5:30 de la madrugada en la intersección de calles La Rioja y Pellegrini, de esta capital.
Salta Hoy
09 / 06 / 2026
VER GALERÍA
[Imagen ilustrativa]
Según testigos, una motocicleta frenó por el semáforo en rojo y fue impactada desde atrás por otra.
El propietario del primer rodado, un hombre de 52 años, decidió dejar su moto en el lugar para las pericias y se fue a trabajar.
Las investigaciones continúan a la espera de los resultados de los peritajes.
Luego de varios minutos el tránsito fue restablecido en la zona.