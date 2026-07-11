Scaloni anticipó pocos cambios para enfrentar a Suiza

La Selección argentina ya se prepara para afrontar un nuevo desafío decisivo en el Mundial 2026. En la previa del duelo frente a Suiza por los cuartos de final, el entrenador Lionel Scaloni adelantó que no planea realizar grandes modificaciones en el equipo titular y aseguró que la formación será "muy parecida" a la que viene de conseguir la clasificación.

El encuentro se disputará este sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el estadio Arrowhead de Kansas City, donde la Albiceleste buscará meterse por segunda Copa del Mundo consecutiva entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Un equipo con pocas variantes

En conferencia de prensa, Scaloni dejó entrever que mantendrá la base del equipo que viene de jugar el último compromiso, aunque no descartó algún retoque de último momento.

"Repetir equipo no sería descabellado", afirmó el entrenador, quien explicó que la Selección jugará "muy parecido al partido pasado", aunque reconoció que "también podría haber algún cambio".

El DT señaló que las modificaciones realizadas en los últimos encuentros respondieron a la búsqueda permanente de mejorar el funcionamiento colectivo y destacó especialmente el aporte de Leandro Paredes, además del regreso de Alexis Mac Allister al sector izquierdo del mediocampo.

La única duda está en el ataque

Uno de los pocos interrogantes que mantiene el cuerpo técnico está en la delantera. Scaloni confirmó que solo uno de los dos centrodelanteros será titular.

"Mañana juega uno", respondió al ser consultado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

De todas maneras, destacó el rendimiento que ambos mostraron cuando compartieron el ataque y valoró el esfuerzo que realizan para colaborar en la presión defensiva.

"Nos dieron un montón y trabajan a destajo cuando el equipo no tiene la pelota", señaló.

Recuperación física del plantel

El entrenador también hizo referencia a la evolución física de varios futbolistas que llegaron con molestias al Mundial.

Según explicó, el panorama era mucho más complejo al comienzo de la concentración debido a las ausencias de jugadores importantes como Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico.

"Pintaba más negra de lo que está ahora", reconoció Scaloni, quien destacó el trabajo realizado para recuperar al plantel y llegar a esta instancia con prácticamente todos los convocados disponibles.

Elogios para Suiza

Aunque Argentina aparece como favorita, Scaloni evitó confiarse y destacó el nivel del seleccionado suizo.

"No hay rival fácil", remarcó el entrenador, quien describió a Suiza como un equipo acostumbrado a competir contra las principales potencias del fútbol mundial.

Además, resaltó la experiencia de su plantel, su fortaleza física y la solidez que mostró para eliminar a Colombia en la fase anterior.

"Mientras él quiera, será el mejor"

Como suele ocurrir en cada conferencia, Lionel Messi volvió a ocupar un lugar central en las respuestas del entrenador.

Scaloni destacó el presente físico del capitán argentino, quien atraviesa un gran Mundial, y aseguró que continúa siendo determinante para el funcionamiento del equipo.

"Corre casi siempre parecido en los partidos, pero está muchísimo más resolutivo", analizó.

Incluso fue más allá al hablar del futuro del rosarino: "Creo que mientras él quiera va a ser el mejor, hasta los 50 años".

El entrenador también dejó en claro que nunca pensó en quitarle la responsabilidad de ejecutar los penales y destacó la inteligencia del capitán para interpretar los distintos momentos de cada partido.

"El equipo se mueve en función de lo que hace él", concluyó.