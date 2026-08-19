Adolescente de 17 años ingresó armado a una escuela y apuntó a niños de segundo grado

Tras un llamado al Sistema de Emergencias 911, llegó la Policía y detuvo al joven, pero no se revelaron detalles sobre el incidente.

Los padres del menor expresaron su indignación por no haber sido informados de inmediato.

A través de grupos de WhatsApp, supieron del hecho horas después, casi al momento de la salida de los chicos del establecimiento educativo.

La comunidad se reunió para pedir información y expresar su preocupación por la seguridad en la zona.

Cabe mencionar que el Centro Educativo La Huerta de Salvador Mazza es una institución privada creada hace 33 años.