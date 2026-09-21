Tagliafico, Mac Allister y Lautaro hablaron del adiós de Messi

Varios jugadores que fueron convocados por el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, comenzaron a arribar al país para disputar la extensa fecha FIFA que está estipulada desde este lunes hasta el 6 de octubre y se expresaron por la despedida de Lionel Messi.

Los duelos a disputar serán el miércoles 30 contra Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba; mientras que los otros dos serán contra Burkina Faso y Benín el 3 y 4 de octubre en el estadio Monumental de River.

Algunos de los futbolistas del plano internacional que llegaron a Argentina fueron Agustín Giay y José "Flaco" López del club Palmeiras de Brasil; Facundo Medina del Bayer Leverkusen de Alemania; Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon; el capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, y Alexis Mac Allister desde el Liverpool de Inglaterra. Los mismos se expresaron con afecto, agradecimiento y tristeza sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

"Tarde o temprano iba a pasar, hay que asimilarlo"

Tagliafico fue uno de los que describió el significado de la partida del 10, pero remarcó cómo se debe reponer el conjunto nacional: "Es duro cuando pasan estas cosas, esta es la realidad, tarde o temprano iba a pasar, hay que asimilarlo, trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como selección; pasó 20 años con el mejor jugador y hoy que no esté va a ser duro, hay que asimilarlo".

Además anticipó cómo se siente de cara a su futuro con la "Albiceleste": "En la última etapa, tratando de disfrutarla lo máximo posible, nunca se sabe cuándo termina".

También respaldó la jerarquía de los rivales a enfrentar en la fecha FIFA: "Hace bastante tiempo vienen siendo así los rivales, se demostró que se llegó a la final del mundo jugando con esta clase de rivales". "El grupo no sé cómo está, porque recién esta semana nos vamos a encontrar, pero siempre fuimos positivos a pesar de los buenos y malos resultados".

Por su lado, Lautaro afirmó que "imaginaban" el retiro de Lionel y explicó: "Por lo que se hablaba, por lo que decía él, al final es una triste noticia, disfrutamos siempre todo lo que nos dio y el legado que nos dejó"; además le dedicó un último mensaje para Leo: "Gracias y seguramente que el partido del 6 va a ser un partido muy especial para todos, muy emocionante".

En sus declaraciones, Mac Allister se deshizo en elogios hacia el astro rosarino: "agradecimiento, no va a haber otro igual, disfrutamos mucho a su lado, agradecerle por todo lo que nos hizo ganar, va a ser una jornada muy emotiva".

Agregó detalles del día a día con el diez: "como compañero fue lo más grande, nosotros destacamos la humildad que tiene a pesar de ser quien es, tenerlo al lado, poder charlar de diferentes cosas, eso vamos a extrañar mucho y en todos los ámbitos lo apreciamos, lo queremos y le deseamos lo mejor, a partir de ahora que pueda disfrutar su vida".

Explicó cómo se enteró de la noticia y cómo se lo tomó: "yo me enteré con el comunicado en sus redes, fue una sorpresa, obviamente los años pasan y se veía que podía pasar, es nuestro momento de mostrar el agradecimiento hacia él, y empezar a pensar en lo que se viene".

A su vez, apuntó a la selección post-Messi: "Va a ser un proceso diferente con chicos que se sumarán, empezar a entender que no vamos a tener al mejor jugador del mundo que hacía la diferencia, hay que hacernos fuertes como equipo, va a ser lo más importante".

En este sentido, el volante del Liverpool no evitó hablar sobre la incógnita en la renovación de Scaloni a fin de año: "Para nosotros Lionel es una persona muy importante; fuera del fútbol lo valoro como persona, siempre fue sincero y respetuoso conmigo. Ojalá el proceso sea con él; no tengo dudas de que el grupo lo quiere y lo admira mucho. Es un proceso nuevo, que hay que encarar con mucha positividad, sabemos cómo le gusta trabajar y los que se sumen deberán hacerlo de la misma forma para que al final hagamos lo que todos queremos, que es ganar y que el pueblo argentino esté feliz".

Declaraciones de otros jugadores

Giay: "Algo triste, pero un momento que lo vamos a disfrutar. No sé si le voy a pedir una foto, porque no me gusta molestar, pero sí da la posibilidad de tener la última foto."

"Flaco" López: "Sabemos que va a ser un momento único para nuestro país, nuestro fútbol, algo histórico, triste y feliz a la vez. A la final se la vive con tristeza, pero representamos hasta el final y la gente se sintió identificada y eso nos deja tranquilos."

Medina: "La verdad que estoy un poco triste. Nos dio muchas alegrías, nos dio todo; es una persona humana y hay que respetar su decisión. Hay que despedirlo de la mejor manera, que lo disfrute él en lo personal y su familia. Me enteré con el posteo: cambié de club, llegué a Alemania y me cayó como una bomba."