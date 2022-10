Hay algo que es seguro: Las palabras del entrenador del equipo argentino de Esgrima, Lucas Saucedo, no pasaron desapercibidas en el ambiente del deporte y la política.

El Maestro de la disciplina mostró su incormidad por lo que consideró "un robo" al no poder contar con el presupuesto que otrora tenía el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). La desfinanciación fue una temática que Doble Amarilla abordó antes de la gran cita deportiva en Paraguay.

En diálogo con el programa "Alto Rendimiento", el entrenador se mostró reflexivo respecto a sus dichos, apenas a segundos de finalizar una competencia en Asunción: "Por ahí no era el momento para hacer la declaración, pero no es menos cierto que en un juego como los ODESUR es cuando más visibilidad tenemos y es cuando nosotros podemos hacer un reclamo como éste", sostuvo.

Saucedo, no obstante, se mostró disconforme de cómo se están manejando los fondos con los que se financia a la actividad deportiva: "El ENARD perdió autarquía y eso es lo que reclamo. Hay gente que no sabe escuchar qué se está reclamando. Trato de hablar de lo que estoy informado", describió el hombre del Esgrima.

"Se cambió una ley para mal, en 2017. La ley 26.573, la cual le daba 30 días a las compañías telefónicas para depositar al ENARD lo recaudado por el impuesto. Por ende el ENARD sabía con cuanto dinero contaba. Lo cual es básico para poder planificar. Hoy se pasó a un impuesto interno. Ese 1 por ciento de la facturación de celulares que iba antes directamente al ENARD, ahora va al Tesoro Nacional. Como consecuencia se depende de una resolución de un ministro para liberar ese dinero. Yo estuve once meses sin cobrar. Lo que me pregunto es: 'si andaban bien las cosas con la ley como estaba, y se podía planificar...¿Para qué lo cambiaron?'. La verdad no lo entiendo", detalló.

Asimismo, Saucedo destacó la gestión del ente que financia las actividades deportivas en el país: "Quiero destacar que el ENARD hace lo que puede con lo poco que tiene. Yo no pido más apoyo para mi o para Belén (Pérez Maurice), lo que pido es para todos. Lo que quiero es que hagan las cosas como las hacían antes. Reconozco que las formas estuvieron mal, pero no me arrepiento del reclamo que hice. Tuvimos una semana complicada, no estaba emotivamente en mi mejor momento. Salió la charla y pusimos en el tapete este tema. Me veo en el video y me veo bastante enojado".

Por otra parte, destacó la repercusión que tuvo su pedido a la política en la escena deportiva: "Me alegro que los atletas estén contentos por el reclamo, porque en definitiva el ENARD es de los atletas. El ENARD no es de los políticos. No creo que lo dije tenga consecuencias negativas, ni tengo temor a una represalia, porque estamos en democracia. Solo espero que los diputados y senadores tomen nota y vuelvan la ley a como estaba. Sinceramente creo que es lo mejor que se puede hacer", describió, ante los micrófonos de D-Sports Radio.

Y el entrenador cerró apuntando directamente a la política: "A los únicos a los que se le piden resultados es a los atletas y entrenadores. Es debatible, pero está bueno que nos exija. Ahora bien, los diputados y senadores no sé si rinden exámenes como nosotros. Hacen una mala ley, y no pagan ninguna consecuencia. Si la ley no le hace bien al deporte, estaría bueno que nos pregunten a los deportistas para poder mejorarlo. Si hay tanto reclamo, por algo debe ser. Asi como en algún momento pensaron en cambiar la ley de alquileres, podrían pensar en volver hacia atrás con esta ley". (dobleamarilla.com.ar)