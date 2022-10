El paro de la UTA causa un fuerte daño a la economía salteña

Paradas de colectivo llenas y desesperación por volver a casa. Ese era el escenario anoche, en el centro de la ciudad, minutos antes de que comenzara el paro de colectivos que se extenderá por 48 horas en el área metropolitana y el interior de la provincia.

Los choferes de Salta se sumaron a la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores del volante en el interior del país. La UTA, gremio que nuclea a los colectiveros, lanzó el paro por un reclamo salarial: piden que hasta diciembre el sueldo inicial sea de 200 mil, cosa que están cumpliendo las empresas del AMBA, pero no las del interior.

El paro en el sistema de transporte público de pasajeros genera un fuerte perjuicio a la economía salteña, más en los tiempos de crisis que se viven. Es que hoy serán muy pocas las personas que puedan llegar hasta el centro para realizar compras y avanzar con trámites. Y también se verán afectados los empleados que, en muchos casos, deberán pagar onerosas cifras de un taxi o remise para llegar a su lugar de trabajo.

Un duro golpe también tendrán las personas que no podrán concurrir a un turno médico. Ni qué decir de los alumnos que perderán un día más de clases, de los tantos que ya se esfumaron en lo que va del año lectivo.

Si bien la medida de fuerza fue anunciada por 48 horas (miércoles y jueves), todos esperan que hoy haya novedades. "Estamos con el diálogo abierto", expresó Gerónimo Requena, secretario de Actas y Difusión, en diálogo con El Tribuno.

Justificación

"Tenemos una impotencia grande porque vemos que Argentina termina en Buenos Aires. Todas las soluciones son para ellos, para el interior no pasa nada. Entonces, cómo puede ser posible que un compañero de Buenos Aires, que hace el mismo trabajo y tiene los mismos riesgos, cobre más que nosotros. No es justo. Se llamó a la medida de fuerza viendo que no podemos concretar las negociaciones", explicó.

La diferencia de la que habla el sindicalista salteño tiene que ver con el acuerdo que por un lado lograron los choferes del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) con la cámara de empresarios de la zona, lo que no logran los choferes del interior en las negociaciones con la Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros). En el medio aparece el Gobierno con los subsidios que aportan a las empresas para hacer efectivos los pagos de los salarios de los colectiveros.

En mayo pasado las partes habían arreglado un sueldo mínimo para los choferes de todo el país de 150 mil pesos a cobrar hasta agosto. En los primeros días de septiembre se abrieron las negociaciones para cerrar el año. "Hasta ahí se cumplió, en el AMBA se negoció un sueldo escalonado hasta 200 mil pesos en diciembre (a cobrar en enero 2023), pero para el interior se fracasa porque la Fatap aduce que no cuenta con los recursos", dijo Requena. "Queremos llegar al mismo acuerdo. Hoy el chofer del AMBA cobra 165 mil pesos, y nosotros 150 mil, y el otro mes ellos van a cobrar 175 mil y nosotros vamos a seguir cobrando 150 mil, y en diciembre ellos 185 mil y nosotros seguimos en150 mil", graficó .

Inasistencia justificada

Docentes y alumnos que residan a más de 20 cuadras de los establecimientos escolares podrán justificar sus inasistencias hoy y mañana, en caso de continuar el paro de colectivos.

"A raíz del paro, el personal docente y no docente que resida a más de 20 cuadras del domicilio laboral tendrá justificada la inasistencia con el artículo 77. Se va a justificar por la dirección de cada establecimiento y no es necesario acudir a la Policía", informaron desde el Ministerio de Educación.

Los estudiantes que utilicen el transporte público de pasajeros también podrán justificar su ausentismo.

Sin embargo, se aclaró que los establecimientos educativos permanecerán abiertos y se organizarán de acuerdo al personal que pueda asistir a cada institución.

