River clasificó a la Copa Libertadores 2023

Con goles de De la Cruz y Suárez en el complemento, el equipo de Marcelo Gallardo superó al "calamar" (descontó Zárate), confirmó su presencia a la Copa Libertadores 2023 y a la vez no se baja de la pelea por la LPF donde Boca Juniors es el puntero.

La primera mitad no fue la mejor performance del "millonario" donde Platense fue más práctico. Y en el segundo tiempo el DT metió 3 cambios y eso cambió la historia para este 4º triunfo al hilo.

Gimnasia y Esgrima La Plata quedó casi sin chances en la pelea por el título, al perder ayer en el Bosque con San Lorenzo por 1 a 0. El único gol fue anotado por el paraguayo Adam Bareiro a los 19 minutos del segundo tiempo. Mientras que Independiente sólo alcanzó anoche un empate 2-2 con Barracas Central, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Juan Cazares marcó la apertura para el "rojo" y Juan Manuel Vázquez, el empate transitorio para el "guapo", ambos en el primer tiempo. En la segunda etapa, el visitante se puso en ventaja por medio del paraguayo Cristian Colmán e Iván Marcone señaló la igualdad definitiva.

Hoy en las continuidad de las 15º fecha a las 16.30 se miden Vélez Sarfield con Talleres; a las 19 lo harán Lanús vs Patronato y Godoy Cruz vs Argentinos Juniors; a las 21.30 Atlético Tucumán vs Rosario Central y Newell's vs Tigre. (EL Tribuno Jujuy)