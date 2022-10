Central Norte pretende seguir sumando en Villa Ramallo

Central Norte llegó hasta Villa Ramallo para enfrentar esta tarde a Defensores de Belgrano, desde las 16, en el estadio “Salomón Boeseldín”, con la idea de sumar los tres puntos en juego en la fecha final de la fase clasificatoria de la región Norte del torneo Federal A.

En el grupo selecto de los 8 primeros, el cuervo ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones, con 56 puntos y solo lo separan 2 puntos del tercero, San Martín de Formosa (58), que hoy visita a Douglas de Pergamino, ambos rivales también tienen la clasificación asegurada al reducido. Y en el caso de los formoseños, que no quieren ceder el tercer lugar, sus ambiciones dependen del resultado con el representativo pergaminense, al menos, empatar para culminar en un puesto de privilegio.

Conociendo todo los detalles si esto conviene o no, en la charla técnica entre el grupo que encabeza el Lula Zurita y el plantel y luego en la reunión que mantuvieron los propios jugadores, sentaron como premisa cosechar un buen resultado en la provincia de Buenos Aires.

Para el equipo azabache la presentación ante Defensores, cuenta con la exigencia de tener que superar a un adversario que está obligado a no perder, porque sumando un punto se estaría salvando de perder la categoría, sin depender de lo que ocurra en el partido entre Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Atlético Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Pero en la tarea que compete, exclusivamente, a la delegación azabache, durante la semana, el entrenador Cristian Zurita concentró mucha atención en la recuperación de los lesionados. A su vez, no descuidó detalles para despejar dudas, desatenciones, que es presentaron en partidos anteriores y en el trabajo de contención, más por los resultados adversos que se produjeron en los primeros tiempos. Incluso, Zurita y sus colaboradores anduvieron controlando el nivel de cansancio, considerando que no es necesario correr riesgos innecesarios, con el propósito de que todo el plantel llegue bien a jugar el reducido.