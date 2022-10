Viví Tango: Hoy inicia el circuito milonguero en la Usina Cultural

Se realizó el lanzamiento del circuito milonguero “Vivi Tango” que articula los diferentes espacios culturales de la Secretaría de Cultura con la movida milonguera de la Ciudad de Salta. El evento estuvo encabezado por el secretario de Cultura, Diego Ashur, la coordinadora general de Cultura, María José Fascio, junto a profesores y representantes de academias de danzas.

Durante los próximos meses, hasta fin de año, la Usina Cultural, la Casa de la Cultura y el Mercado Artesanal, serán los espacios privilegiados para recibir a todos aquellos que disfrutan del tango y se encuentren interesados en recibir clases introductorias e intermedias sin límites de edad. Las clases se brindarán de forma abierta, pública y gratuita.

Al respecto, María José Fascio, coordinadora general de Cultura señaló que “este circuito milonguero arranca hoy lunes 17 de octubre en la Usina Cultural a partir de las 18 y hasta las 21 horas”. Asimismo, la funcionaria detalló que va a haber profesores, música y, luego de las clases, se abrirá la pista para expresar lo aprendido durante la primera parte del encuentro.

“Viví Tango es un programa que articula con tangueros, bailarines, bailarinas y organizadores de milongas que tienen actividades constantemente de jueves a martes, son ellos quienes van a dinamizar las pistas de baile junto a los musicalizadores” comentó la coordinadora, quien finalmente comentó los detalles de la invitación, “la propuesta es abierta a toda la comunidad, tanto para a aquellos que saben bailar y no practican, como para los que tienen conocimientos escasos, pero les gusta; serán todos bienvenidos, bienvenidas, cada evento es gratuito, libre, diverso, sin límites de edad y podes venir solo, sola, para encontrar pareja durante la clase o luego, en la pista de baile”.

Además la funcionaria anticipó la participación de ensambles y orquestas durante el ciclo, como así también, la realización de actividades en el Museo de la Vid y el Vino, junto a los organizadores del festival CollaTango en la Ciudad de Cafayate.

Miguel Angel Quiroga, profesor de la Academia del Centro Policial Sargento Suárez, nos comentó que “para nosotros los profesores, este evento es un halago, poder continuar y profundizar nuestras clases con los salteños es una gran oportunidad para motivar a quienes les gusta el tango, la milonga, a acercarse y perder el miedo”.

Miguel también nos comenta emocionado cómo fue su acercamiento al baile, “Mis primeros pasos fueron en la Casa de la Cultura de Salta, en esta misma casa, pero en la década de los 70. Fue junto al profesor Pablo Villar, quien me enseñó a bailar y me dio a conocer lo que es el tango, a partir de ahí no me despegué nunca más. El Tango te lleva y, cuando te animás, también te pide participar de estos eventos de baile, disfrutar de esta pasión”.

Cronograma

Lunes 17 de octubre – de 18 a 21: Salón de Usos Múltiples, Usina Cultural, España esquina Juramento.

Lunes 24 de octubre – de 18 a 21: Salón de Usos Múltiples, Usina Cultural, España esquina Juramento.

Lunes 31 de octubre – de 18 a 21: Salón de Usos Múltiples, Usina Cultural, España esquina Juramento.

Jueves 3 de noviembre – de 18 a 20:30: Hall de la Casa de la Cultura, Caseros 460.

Jueves 10 de noviembre – de 18 a 20:30: Hall de la Casa de la Cultura, Caseros 460.

Jueves 17 de noviembre – de 18 a 20:30: Hall de la Casa de la Cultura, Caseros 460.

Jueves 24 de noviembre – de 18 a 20:30: Hall de la Casa de la Cultura, Caseros 460.

Lunes 5 de diciembre – de 18 a 21: Salón de Usos Múltiples del Mercado Artesanal de Salta, San Martín 2555.

Lunes 12 de diciembre – de 18 a 21: Salón de Usos Múltiples del Mercado Artesanal de Salta, San Martín 2555.

Lunes 19 de diciembre - 18 a 21: Salón de Usos Múltiples del Mercado Artesanal de Salta, San Martín 2555.

Lunes 26 de diciembre – de 18 a 21: Salón de Usos Múltiples del Mercado Artesanal de Salta, San Martín 2555.

Fuente: salta.gob.ar