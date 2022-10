Facundo Campazzo es nuevo jugador de Dallas Mavericks

Luego de dos años en Denver Nuggets y tardar de definir su futuro, en el medio se consagró campeón de la Copa América con Argentina (sin equipo), Facundo Campazzo fue confirmado por Dallas Mavericks.

"Welcome to the squad (bienvenido al equipo)", fue el mensaje en Twitter para el cordobés de 31 años desde la cuenta @dallasmavs, con más de dos millones de seguidores.

Campazzo arribó el pasado fin de semana a la ciudad de Dallas para firmar el contrato

🚨 OFICIAL 🚨



Facu Campazzo es nuevo jugador de los @dallasmavs 💙



Usará la camiseta 2️⃣ esta temporada 🔥 pic.twitter.com/bonmEpjUxH — TeamFacu (@TeamFacu7) October 18, 2022

Facu acordó por una temporada a cambio de dos millones de dólares. En Texas se juntará con Luka Doncic, con quien compartieron plantel y trofeos en el Real Madrid durante 2015 y 2018.

El base cambió su números: pasará de utilizar el 7 por el 2. La elección es por un "homenaje" a Jason Kidd, quien será su nuevo entrenador. Que la lo sumó a la lista de jugadores que serán parte del debut del equipo en una nueva temporada de la NBA ante Phoenix Suns.

Esto decía Jason Kidd sobre Facundo Campazzo a principios de este año.



(📹 @LeoTorres_C) pic.twitter.com/OwuHAj33ps — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) October 13, 2022

