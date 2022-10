Saeta necesita $200 millones hasta fin de año para evitar los paros

Ganar tiempo y seguir negociando. Esa parece ser la consigna en el Gobierno de Salta luego de que ayer la UTA anunciara un paro por 72 horas para la semana que viene, tras no arribar a un acuerdo salarial con los empresarios. En este contexto, desde Saeta informaron que se necesitan 200 millones de pesos, hasta diciembre, para afrontar el reclamo del gremio.

"Nosotros vamos a defender nuestros salarios y las fuentes de trabajo. No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre la Nación y las provincias", señala el comunicado de la UTA, donde anuncia el paro para el martes, miércoles y jueves de la semana que viene. El sindicato exige que los choferes que recién se inician lleguen a diciembre cobrando 200 mil pesos. Ahora están en 150 mil en Salta, pero en el AMBA sí están avanzando con los aumentos escalonados.

Y agrega: "Queremos el aumento que nos corresponde, por lo que resulta indispensable que el Congreso declare la emergencia en el transporte de pasajeros del interior. Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores. Pedimos de los gobiernos la lealtad y el reconocimiento que los trabajadores se merecen".

Hay que tener presente que la semana pasada, los 580 mil pasajeros que se trasladan a diario en el sistema de transporte público fueron rehenes de dos días de paros que generaron duros perjuicios a distintos sectores. Esto es tan así que los comercios, a horas del Día de la Madre, tuvieron caída de ventas del 50 por ciento. Y en las escuelas públicas del centro hubo un ausentismo del 80%, porque los chicos de barrios alejados no pudieron llegar a las instituciones.

Negociación

"Que el paro no sea esta semana nos permite seguir trabajando para destrabar la negociación. El gobernador, ministros, Saeta y AMT estamos haciendo gestiones. Nación tiene que entender que no puede haber una discriminación tan marcada al interior en materia de subsidios", le dijo ayer a El Tribuno Claudio Mohr, titular de Saeta.

Consultado sobre cuánta plata tendría que liberar Nación para pagar a los choferes y cumplir con el reclamo de la UTA, señaló: "Se habla que para todo el interior son 13.500 millones de pesos. En el caso de Salta estamos hablando de 200 millones aproximadamente".

Desde la Provincia llevan una dura disputa para que se aumenten los subsidios al transporte que reparte Nación. Mohr detalló que en abril desde el Gobierno nacional se le giraba 19 mil millones al AMBA y ahora ese monto asciende a 28 mil por mes. En contrapartida, a Salta siguen llegando 200 millones desde comienzo de año, la cifra no se modificó, pese a la inflación, los aumentos salariales y el incremento de costos.

Otro punto a tener en cuenta, y que va a exigir una discusión muy dura, es cómo se va a financiar el sistema de transporte para que sea sustentable. Está claro que en estas condiciones no se puede seguir y exige un replanteo financiero. En la actualidad, la Provincia aporta 55 pesos de cada 100 que necesita Saeta, el tema es que hace 10 años aportaba 16. En el otro extremo, Nación pasó de poner 40 a 16 pesos por cada 100 que necesita el sistema para funcionar. La bajada de subsidios que salen de las arcas provinciales es monstruosa, y es así porque uno de cada dos pasajeros que suben al colectivo no pagan el pasaje.

Consultado sobre si no se analiza adelantar el aumento del boleto que está pautado para enero próximo (cuando el pasaje pasará de los actuales $51,25 a $61,50), Claudio Mohr dijo que eso es una opción extrema que por el momento no se tiene en cuenta, aunque no se descarta.

Otra de las opciones sería que la Provincia ponga la plata y después Nación la devuelva. A esta hora todo está en estudio.

Apuntan al Pacto Fiscal

En junio pasado funcionarios del Gobierno nacional concurrieron a la comisión de Transporte de Diputados y señalaron que por el Pacto Fiscal se redujeron los subsidios al interior del país. Ese pacto fue firmado en 2017 por el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey durante el gobierno de Mauricio Macri.

El secretario de Transporte de Nación, Diego Giuliano, dijo que "el acuerdo entre gobernadores y el Estado dio como resultado que los subsidios, que eran del 32% para el interior y del 68% para el AMBA terminen en 16% para el interior y 84% el AMBA. Hubo una reducción del 50%.

