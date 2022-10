Sáenz culminó exitosamente la misión comercial en Estados Unidos

Culminó la misión comercial e institucional que los gobernadores del Norte Grande y funcionarios de Nación realizaron en Washington y Nueva York (Estados Unidos).

El gobernador Gustavo Sáenz indicó que el principal objetivo fue mostrar las potencialidades productivas, industriales, turísticas y culturales de las diez provincias del NOA y NEA para conseguir nuevas inversiones que hagan crecer a la región, potenciar las exportaciones y generar más puestos de trabajo. Estuvo acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.La agenda de trabajo fue coordinada por la Embajada de Argentina de EE UU e incluyó encuentros con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, los principales Think Tanks norteamericanos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Departamento de Estado y otros organismos públicos y privados.

En Washington, el Gobernador de Salta expuso ante los principales Think Tanks, las posibilidades de inversión que ofrece la provincia en energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica.

Los centros de pensamiento participantes fueron Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS.

Con la mesa directiva del Banco Mundial, Sáenz y gobernadores del Norte Grande presentaron los sectores estratégicos de inversión.

La agenda de la delegación oficial en Washington incluyó temas referidos a la Red Capricornio de fibra óptica, infraestructura para el Corredor Bioceánico en lo vial y ferroviario, pasos fronterizos y puertos fluviales y marítimos.

En este ámbito, el gobernador Gustavo Sáenz concretó una reunión de trabajo en la provincia de Salta para el próximo mes con autoridades del Banco Mundial. Se trata de Jordan Schwartz, director para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial y Seynabou Sakho, directora de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe del mismo organismo.

Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los gobernadores del Norte Grande diagramaron las prioridades de inversión. La reunión se concretó en Washington para debatir las oportunidades de financiamiento en temas de minería, gestión de residuos sólidos, recursos hídricos, cambio climático, adaptación, biodiversidad y sector privado.

Con el Fondo Monetario Internacional (FMI): Los gobernadores del Norte Grande analizaron estrategias para reducir las asimetrías estructurales en la región.

La reunión se realizó en Washington para avanzar en una planificación que promueva la cooperación para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico de la región.

Con la Cámara de Comercio de Estados Unidos: Más de 30 empresas de Estados Unidos interesadas en el potencial salteño, en uno de los encuentros más importantes con el sector privado de la misión oficial en Washington.

Además, el mandatario junto al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, recibió a directivos de las mineras Lithium Americas Corp. y Livent Corporation.

Estuvieron presentes el CEO de Lithium Americas Corp., Jonatan Evans; el presidente de LATAM Lithium Americas Corp. Ignacio Celorrio; Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones Globales de la empresa minera Livent Corporation, Juan Carlos Cruz.

En Washington: Sáenz, Morales y Jalil presentaron ventajas de inversión en minería en el Departamento de Estado.

Se expusieron los planes estratégicos y alternativas de inversiones a ejecutivos de las firmas General Motors, Livent, BMW, Tesla Inc., Lilac Solutions Inc., Lithium Americas, entre otras.

En la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se analizó el rol de las economías regionales en el desarrollo sostenible.

Los gobernadores del Norte Grande se reunieron se reunieron en Nueva York con la Representante Permanente argentina en la ONU María del Carmen Squeff y con funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA), en Nueva York: Sáenz y gobernadores del Norte Grande presentaron las oportunidades de inversión.

Los temas que desarrolló el Gobernador de Salta se centraron en minería, energía, agroindustria y turismo. Fueron recibidos por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la principal organización empresarial internacional, además de presidentes y gerentes generales de compañías miembros del AS/COA con operaciones en Argentina y América Latina.

Reunión en Nueva York con ejecutivos de Fortuna Silver Mines Inc., empresa titular del proyecto Lindero, operada por Mansfield Minera S.A. Es la primera mina de oro a cielo abierto en Salta en el Salar de Arizaro (Los Andes).

El encuentro se concretó en el marco de la visita a la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA).

La misión comercial e institucional finalizó sus actividades con un networking en el Consulado Argentino en Nueva York con inversionistas, científicos, importadores y distribuidores de productos argentinos.

Los gobernadores promovieron los productos argentinos y el turismo entre los distribuidores presentes y más de 15 operadores turísticos.