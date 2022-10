Sentado en la segunda fila del Foro de La Toja, un evento en defensa de la democracia liberal en Iberoamérica que se inauguró este viernes en Pontevedra (Galicia), el expresidente argentino, Mauricio Macri, escuchó a su homónimo, Mariano Rajoy, citar a Juan Domingo Perón para criticar el impuesto a la riqueza que el gobierno de Pedro Sánchez aplicará a las rentas más altas de España a partir de 2023.

"Esto es casi como... Argentina. Estamos caminando hacia un modelo fiscal Frankenstein. Me preocupa resucitar ese viejo debate. ¡Es que eso es populismo! ¡Eso es Perón! Los gobiernos no pueden jugar a dividir a la gente", se quejó el exlíder del PP.

En su opinión, Moncloa está juntando a "Perón y a Robin Hood" en el diseño de su política fiscal. Según Rajoy, el Gobierno debe tener más cuidado y no puede "jugar a dividir a la gente", sino que tiene que intentar sumar y con un objetivo claro que sea "razonable, sensato y moral".

Lamentó, a su vez, que haya en España quien quiera acabar con los ricos porque en su opinión, lo que hay que hacer es "acabar con los pobres". "Hágalos ricos", bramó. A su lado, el socialista Felipe González -quien no cuestionó la tesis de su rival político- le recordó que eso le decía el ex primer ministro de Suecia, Olof Palme.

Mariano Rajoy consideró que la decisión del Gobierno de "dar un tortazo" a las grandes empresas y a las personas que tienen un patrimonio "no sirve para recaudar nada, no conduce a ningún sitio" y sin embargo, "nos va a poner en una situación de tensión". "No he venido a criticar a nadie pero es un tema muy fuerte, afecta a la credibilidad de España y mucho a la del Gobierno", argumentó.

De hecho, recordó que en España ahora se está "recaudando más que nunca" y recibiendo fondos comunitarios como "nunca en la historia". Por lo que pidió no "añadir demagogia a ese cóctel y ocuparse de en qué se gastan todos esos recursos".

Rajoy se sumó, de esta manera, a la crítica unánime que, desde todo el arco conservador y liberal recibió la nueva hoja de ruta fiscal de Moncloa. El PSOE y Unidas Podemos, socios de coalición, acordaron este jueves un plan que agudiza el sesgo redistributivo del Ejecutivo ante la crisis económica: más cargas para "los ricos" y beneficios para la clase trabajadora.

Se aplicará, a partir de enero de 2023, un "impuesto de solidaridad" para los grandes patrimonios de más de tres millones de euros. El Gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros procedentes de 23.000 grandes contribuyentes.

El nuevo tributo constará de tres tramos: entre 3 y 5 millones de riqueza neta se pagará un 1,7%; entre 5 y 10 millones, un 2,1%; y por encima de 10 millones, un 3,5%. LPO adelantó que el 65% de los patrimonios alcanzados por el impuesto están radicados en la Comunidad Madrid. Estos contribuyentes están, desde el 2008, beneficiados por el 100% de bonificación que les ofrece el PP madrileño. (lapoliticaonline.com)