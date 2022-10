Papa Francisco se inscribe en la JMJ de Lisboa

Con un clic en su tableta, tras la oración mariana del Ángelus, el Papa se inscribió en la 37ª Jornada Mundial de la Juventud. Frente a él, desde la ventana del Palacio Apostólico, algunos jóvenes universitarios portugueses residentes en Roma tuvieron el mismo gesto y abrieron juntos la inscripción para este esperado evento.

“Hoy se abre la inscripción para la 37ª Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa en agosto de 2023. He invitado a dos jóvenes a estar aquí conmigo, ya que también me inscribo como peregrino”.

Inscripciones abiertas

Tras el clic de la pantalla táctil, la invitación se dirige a todos los jóvenes del mundo:

“Aquí, me he registrado. Queridos jóvenes, los invito a inscribirse en este encuentro en el que, después de un largo período de distancia y aislamiento, redescubriremos la alegría del abrazo fraterno entre pueblos y entre generaciones, el abrazo de la reconciliación de la paz, que tanto necesitamos.”

Cómo inscribirse en la JMJ

La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa comenzará en 281 días y se celebrará del 1 al 6 de agosto de 2023. La inscripción puede realizarse a través de la página web lisboa2023.org. El acceso a todos los actos de la JMJ de Lisboa es gratuito: desde la Misa de Apertura hasta el encuentro con el Papa, pasando por el Vía Crucis, la Vigilia y la Celebración Eucarística de Clausura. El Comité Organizador Local (COL) de la JMJ de Lisboa con el objetivo de ayudar a los peregrinos a acceder de forma organizada a una serie de servicios, como el alojamiento, la comida, el seguro de accidentes personales, el transporte y el kit del peregrino, puso a su disposición diferentes paquetes en función de la duración de la estancia.

El tema elegido por el Papa Francisco para la JMJ de Lisboa es "María se levantó y se fue deprisa", tomado del Evangelio de Lucas (Lc 1,39). La frase bíblica está al principio de la historia de la Visitación, la visita de María a su prima Isabel. Dirigiéndose en particular a los jóvenes, instándoles a ser misioneros valientes, el Papa escribe en la Exhortación Apostólica Christus vivit: "¿A dónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: Él nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos, sino para todos" (CV 177).