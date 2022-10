Trabajadores de la justicia federal rechazan el pago de ganancias

El artículo de la nueva normativa fue incorporado en el proyecto del Presupuesto 2023 y se aprobó durante la reunión de comisión en Diputados.

“Nosotros la rechazamos porque creemos que es una idea absolutamente confiscatoria”, subrayó Julián Aguirre, secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.

El intento del oficialismo de incluir en el Presupuesto 2023 un artículo para que todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación y de las provincias paguen el Impuesto a las Ganancias, generó una gran molestia en todo el mundo judicial.

“A la gente que trabajamos en la justicia no se nos considera privilegiados. No tienen en cuenta que no podemos ejercer la profesión en otros ámbitos”, aclaró Aguirre.

Además indicó que “a los jueces se les paga buenos sueldos para que no estén sometidos a voluntades de políticos o empresarios que busquen hacerles cambiar sus resoluciones”, dijo el gremialista.