Refuerzo alimentario: Otra vez cientos de personas esperan en las puertas de Anses

Esto sucede, pese a las numerosas explicaciones sobre los requisitos para recibir el beneficio.

Cabe reiterar que los interesados no deben tener ningún tipo de ayuda o plan nacional ni provincial, no deben poseer vivienda, auto, sueldo, jubilación ni pensión, no deben ser monotributistas, no pueden tener obra social, ni tarjeta de crédito en los dos últimos dos meses, entre otras exigencias.

“Es para personas de extrema vulnerabilidad o personas en situación de indigencia” aclararon desde el organismo.