El politólogo Cristian Solmoirago dialogó con FM 89.3 Santa María de las Misiones sobre los resultados de la última encuesta que realizó su consultora Solmoirago Comunicación Aplicada y Opinión Pública.

En primer lugar se refirió a qué opinaron los encuestados respecto a cuál es el principal problema de Argentina asegurando que picaron en punta la inflación, la economía y la corrupción por sobre aspectos como la salud, vivienda, educación, pobreza e inseguridad.

En ese sentido indicó que la inseguridad que hace unos años se posicionaba como la principal preocupación para el argentino hoy no lo es.

“Esto evidencia la falta de respuesta que tiene no solamente el Gobierno nacional sino todos los gobiernos ya sea provincial y local, con respecto a lo económico, a la corrupción y lo que es el sistema político (…) me parece que todo el sistema político tiene que escuchar cuál es ese tipo de demandas. No puede ser que para el argentino la pobreza no sea un problema pero sí la corrupción y la inflación”, expresó.

Sobre la percepción que tiene el argentino con respecto a los países de la región, si Argentina está mejor o peor que esos países y la mayoría cree que estamos peor que Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia. El único país de la región donde el argentino cree que está mejor es con respecto a Venezuela (65,2% ).

La mirada sobre la gestión nacional

Solmoirago indicó que la gestión del Gobierno nacional sigue teniendo una imagen negativa . “Este mes sigue una imagen negativa de gestión del Gobierno nacional más del 70% y una imagen positiva que ronda los 20 puntos, esto implica que para la Argentina, para la opinión pública en general, la marcha del Gobierno no es la correcta”.

El politólogo explicó que la imagen negativa de la gestión nacional se traslada a los principales funcionarios de su Gobierno, es decir al propio presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía ,Sergio Massa, “son tres figuras que hoy tiene el partido del gobierno y que hoy tienen una imagen negativa”.

Sergio Massa y Cristina Kirchner tienen 28% de imagen positiva pero en cuanto a imagen negativa CFK tiene un 67% mientras que Massa un 63%. “El que está muy por debajo termina siendo es el propio presidente solamente el 22% de aprobación, uno de los índices más bajos que nosotros tenemos registro con respecto a un funcionario del calibre del propio presidente”.

Reiteró que en cuestión de imagen hay una paridad entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, pero en cuestión electoral afirmó que es sin duda la vicepresidenta la que tiene mejores chances de encarar una mejor performance.

En FM 89.3 le preguntaron a Solmoirago sobre las declaraciones que hizo Máximo Kirchner asegurando que no cree que CFK sea candidata en 2023. La respuesta a esto sirvió también de antesala para que el consultor se refiera al escenario electoral del año que viene.

En ese sentido indicó el escenario es muy inestable porque las dos principales figuras de cada uno de los espacios ( Cristina Kirchner y Mauricio Macri) todavía no se definieron si van a ser candidatos. Esta situación arroja cierto nivel de inestabilidad también tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos.

“Qué va a pasar en Juntos por el Cambio no sabemos aún porque no sabemos ni quiénes van a ser los candidatos, qué va a pasar en el Frente de Todos no sabemos porque tampoco sabemos quiénes serán los candidatos. Ninguno ( ni CFK ni Macri) dijo que se bajaba, ninguno dijo que asumía la responsabilidad de ser candidato. Yo creo que este juego de incertidumbre va a seguir varios meses hasta que realmente tengan margen o la decisión de ser candidatos o no”.

La mirada sobre la oposición

En otro tramo de la entrevista el director de Solmoirago Comunicación Aplicada y Opinión Pública se refirió a los dirigentes de la oposición mejor posicionados.

“Nosotros tenemos al jefe de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con más de 54 puntos seguido por Patricia Bullrich con 48, Mauricio Macri con 46 y Javier Milei con 43 puntos” . También midieron a Carolina Losada, senadora por la provincia de Santa Fe que con un 42% de imagen positiva pasa a formar parte de los dirigentes de la oposición con mayor aceptación.

Fuente: primeraedicion.com.ar