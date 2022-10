Latin Grammy 2022: quiénes son los nominados

La Academia Latina de Grabaciones anunció los ternados a vigesimotercera edición de los Grammy Latinos 2022. El evento se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en el Mandalay Bay Resort en la ciudad de Las Vegas.

Entre los artistas con más nominaciones a los premios más importantes de la música latina se encuentran: Bad Bunny en diez categorías, Rauw Alejandro con ocho, La Rosalía y Jorge Drexler con siete y Camilo y Carlos Vives con seis.

Entre los argentinos nominados se encuentran Nicky Nicole y Nathy Peluso con cuatro categorías por la colaboración musical que realizaron con Christina Aguilera, Wos y Fito Páez con tres, Ca7riel, Conociendo Rusia y Babasónicos con dos y Ricardo Montaner, María Becerra, Marilina Bertoldi, Trueno, Sandra Mianovich, Pedro Asnar, Él Mató a un Policía Motorizado, Eruca Sativa, Cande y Paulo y Sofía Campos con una nominación.

Sin embargo, los argentinos que más se destacaron fueron los productores musicales como Rafael Arcaute, Facundo Yalve y Federico Vindver con cuatro nominaciones, Nico Cotton con tres y Bizarrap con una.

Lista de los nominados:

Grabación del Año:

Pa´mis Muchachas de Christina Aguilera.

Castillos de Arena de Pablo Alborán.

Envolver de Anitta.

Pa’lla Voy de Marc Anthony.

Ojitos Lindos de Bad Bunny y Bomba Stereo.

Pegao de Camilo.

Tocarte de Jorge Drexler y C. Tangana.

Provenza de Karol G.

Vale La Pena de Juan Luis Guerra.

La Fama de La Rosalía ft. The Weeknd.

Te Felicito de Shakira ft. Rauw Alejandro.

Baloncito Viejo de Carlos Vives y Camilo.

Álbum del año:

Aguilera de Christina Aguilera.

Pa´lla Voy de Marc Anthony.

Un verano sin ti de Bad Bunny.

Deja de Bomba Estéreo.

Tinta y Tiempo de Jorge Drexler

Ya no somos los mismos de Elsa y Elmar.

Viajante de Fonseca.

Motomami de La Rosalía.

Sanz de Alejandro Sanz.

Dharma de Sebastián Yatra.

Canción del Año:

A veces bien y a veces mal de Ricky Martin y Reik.

Agua de Daddy Yankee, Rauw Alejandro y Nile Rodgers.

Algo es mejor de Mon Laferte.

Baloncito Viejo de Carlos Vives y Camilo.

Besos en la frente de Fonseca.

Encontrarme de Carla Morrison.

Hentai de La Rosalía.

Índigo de Camilo y Evaluna Montaner.

Pa´mis muchachas de Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Ft. Nathy Peluso.

Provenza de Karol G.

Tacones de Sebastián Yatra.

Tocarte de Jorge Drexler y C. Tangana.

Artista Revelación:

Ángela Alvarez

Sofía Campos.

Cande Y Paulo.

Silvana Estrada.

Pol Granch.

Nabáles.

Mejor Álbum Pop:

Ya no somos los mismos de Elsa Y Elmar.

Amor que merecemos de Kany García.

Clichés de Jesse & Joy.

El renacimiento de Carla Morrison.

Dharma de Sebastián Yatra.

Mejor Álbum Pop Tradicional:

Aguilera de Christina Aguilera.

Viajante de Fonseca.

Filarmónico 20 años de Marta Gómez.

La Vida de Kurt.

Frecuencia de Sin Bandera.

Mejor Canción Pop:

Baloncito Viejo de Carlos Vives y Camilo.

Besos en la frente de Fonseca.

Índigo de Camilo y Evaluna Montaner.

La guerrilla de la concordia de Jorge Drexler.

Tacones rojos de Sebastián Yatra.

Mejor Interpretación Urbana:

Pa’ mis muchachas Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Ft. Nathy Peluso.

Santo de Christina Aguilera y Ozuna.

Volví de Aventura y Bad Bunny.

Titi me preguntó de Bad Bunny.

This is not America de Residente Ft Ibeyi.

Mejor Interpretación Reggaeton:

Desesperados de Rauw Alejandro y Chencho Corleone.

Envolver de Anitta.

Yonaguni de Bad Bunny.

Nicky Jam: BZRP music sessions vol. 41 de Nicky Jam y Bizarrap.

Lo siento BB :/ de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas.

Mejor Álbum de Música Urbana:

Respira de Akapellah.

Trap cake vol.2 de Rauw Alejandro.

Los favoritos 2.5 de Arcangel.

Un verano sin ti de Bad Bunny.

Animal de María Becerra.

Mejor Canción de Rap/HipHop:

Amor de Akapellah.

Dance Crip de Trueno.

De museo de Bad Bunny.

El gran robo pt.2 de Lito McCassidy y Daddy Yankee.

Freestyle 15 de Farina.

Mejor Canción Urbana:

Desesperados de Rauw Alejandro y Chencho Corleone.

Lo siento BB :/ de Bad Bunny.

MAMIII de Karol G y Becky G.

Ojos Rojos de Nicky Jam.

Titi me preguntó de Bad Bunny.

Mejor Álbum de Rock:

Mojigata de Marilina Bertoldi.

Unas vacaciones raras de Él mató a un policía motorizado.

Cada vez cadáver de Fito Páez.

1021 de La gusana ciega.

RPDF de Wiplash.

Mejor Canción de Rock:

Día mil de Eruca Sativa.

Esperando una señal de Bunbury.

Finisterre de Vetusta Morla.

Lo mejor de nuestras vidas de Fito Páez.

No olvidamos de Molotov.

Que se mejoren de Wos.

Mejor Álbum Pop/Rock:

Trinchera de Babasónicos.

Monstruos de Bruses.

La dirección de Conociendo Rusia.

Los años salvajes de Fito Páez.

Cable a tierra de Vetusta Morla.

Mejor Canción Pop/Rock:

Arrancamelo de Wos.

Babel de Fito Páez y Carlos Vives.

Bye, Bye de Babasónicos.

Disfraz de Conociendo Rusia.

Qué voy a hacer conmigo??? De Elsa y Elmar y Bruses.

Mejor Álbum Alternativo:

The sacred leaf de Afro-Andean Funk.

KICK II de Arca.

Deja de Bomba Estéreo.

El Disko de Ca7tiel.

Motomami de Rosalía.

Mejor Álbum de Tango:

Horacio Salgán Piano Transcriptions de Pablo Estigarribia.

Alma vieja de Los Tangueros Del Oeste.

TANGO de Ricardo Montaner.

Milonguero de Pablo Motta Ensamble ft Franco Luciani.

Tango de Nuevos Aires de Mariana Quinteros.

SPINETTANGO de Spinettango.

Mejor Álbum Folclórico:

La tierra llora de Paulina Aguirre.

Quédate en casa de Eva Ayllón.

Flor y Raíz de Pedro Aznar.

Palabras Urgentes de Susana Baca.

Un canto por México de Natalia Lafourcade.

Bendiciones de Sandra Mihanovich.

Ancestros Sinfónico de Sitesis, X Alfonso y Eme Alfonso.

Sintesis, X Alfonso y Eme Alfonso.

Productor del Año:

Edgar Barrera.

Eduardo Cabra.

Nico Cotton.

Julio Reyes Copello.

Fuente: eldiarionuevodia.com.ar