Darían marcha atrás con la alianza con Chile y Bolivia por el litio

El Gobierno nacional habría desistido de la idea de crear una organización de exportación de litio en conjunto con Chile y Bolivia. La iniciativa había generado malestar en Salta, Jujuy y Catamarca.

"Cualquier medida o esquema que se quiera diseñar en relación al litio y la gestión del litio tiene que tener como principales actores a las provincias. La plataforma para discutir estas medidas y las políticas públicas alrededor del litio ya están diseñadas y es la Mesa del Litio", dijo a la prensa Fernanda Ávila, secretaria de Minería de la Nación. No obstante, la minería espera una respuesta firme, ya que las oscilaciones son constantes en el Gobierno nacional.

Legisladores nacionales consultados por El Tribuno habían planteado diferentes posturas, pero la Provincia se mantuvo firme para que esta avanzada no se concretara.

Algunos legisladores se mostraron totalmente en contra del acuerdo internacional, con los mismos argumentos del Gobierno provincial: que esto implica un avasallamiento de la Nación sobre las provincias. La minoría defendió "la intervención" del Gobierno nacional y otros valoraron la idea como positiva. El sector minero, por cierto, remarcó que se ponía en riesgo inversiones.

La diputada Pamela Calletti (Frente de Todos) se remitió a la Constitución Nacional, que establece que "los recursos naturales son de la Provincia". Consideró que si hay una alianza internacional, debería buscarse un esquema en el que se respeten las facultades de las provincias en cuanto a toma de decisión y gestión de los recursos que hay en sus territorios.

Contó que pidió los informes técnicos y que trabajará con los equipos provinciales, además de reunirse con las secretarías de Minería y de Energía de la Nación.

La diputada Virginia Cornejo cuestionó al Gobierno nacional por "querer apropiarse de recursos de la Provincia" y evaluó que esto significaría que Salta no tenga competitividad frente a inversores.

"Si queremos hacer una mesa internacional, tenemos que ver cómo cada país ha llevado adelante sus políticas sobre explotación del litio", pronunció, luego de encomiar el modelo de Chile y denostar el de Bolivia.

"En Salta vamos a defender nuestros derechos", expresó y dijo que el Gobierno "no va a sacar dinero" de los recursos provinciales.

El senador Juan Carlos Romero evaluó que esta iniciativa "es una muestra del centralismo argentino" y aseguró que la Provincia "sabe manejar muy bien el trabajo minero". Planteó que "el país necesita exportar y crecer" y "libertad para producir".

Consideró que, si se concretara, esta iniciativa "sería inconstitucional, además de ser dañina, inconveniente y perjudicial para los intereses de la provincia". Mencionó que la situación de Chile y de Bolivia es distinta de la de Argentina, que tiene una organización federal.

Romero consideró que "no hacen falta acuerdos internacionales" en relación con el litio. Señaló que las realidades entre los países son diferentes y que las naciones "no pueden controlar los precios y los costos".

"La Nación hace bastante daño con el control impositivo y aduanero, las retenciones y el manejo de divisas... La explotación de recursos naturales es facultad de las provincias", manifestó.

El diputado Carlos Zapata evaluó que la idea de crear una "OPEP del litio" es "razonable" y recordó que sucedió lo mismo con otras cuestiones estratégicas, como el petróleo: "Se busca aunar todas la ofertas de producto para actuar de manera coordinada y en defensa del interés común".

Consideró que llevar esto al plano internacional fortalece la posición del país, que podría revalorizar el producto. Observó que, a priori, esto no implicaría avanzar sobre la soberanía de las provincias y señaló que el Estado argentino debería estar representado por las provincias productoras: "Los recursos son provinciales y las decisiones, también".

"La idea es buena; hay que ver qué dice el proyecto", expresó y se mostró escéptico en relación con el desempeño del Estado argentino, "sobre todo, con el Gobierno actual". Cuestionó asimismo a la administración de Salta: "Es lo más desorganizado que he visto en mi vida". Sin medias tintas, apuntó: "Son los dos peores gobiernos en la historia de la Nación y de la Provincia".

La diputada Verónica Caliva se mostró a favor de esta iniciativa y consideró que es "necesaria" para "establecer políticas de cuidado de los recursos naturales y del litio", al que consideró como "estratégico, para el presente y el futuro del país".

Planteó que estos recursos representan "una oportunidad histórica", en un entramado "muy complejo" a nivel internacional y evaluó como "incomprensible" la resistencia de la Provincia "para no cuidar y no sacar el máximo provecho" de ellos. Señaló que "el poder articular el precio entre los países y no dejar que lo fijen las multinacionales es una necesidad y una urgencia".

La diputada planteó que el litio se tiene que industrializar y tener agregado de valor en el territorio y "no en el centro del país", al observar que "el desarrollo y el crecimiento tienen que volver a los pueblos" para generar empleo y mejores condiciones de vida.