Damián Di Pace: ”Lamentablemente seguirá la escasez de dólares”

El especialista indicó que “estamos en una situación donde los desequilibrios macroeconómicos se fueron acumulando en los últimos 5 años y todo lo que resta es aún peor”.

“Cuando uno mira para adelante, al gobierno no le queda otra que tratar de contener esta situación, porque no hay forma o no tiene voluntad de revertir todo esto”, dijo esta mañana.

Di Pace agregó que “el gran problema argentino es que nos dejamos guiar por el manual equivocado”.

“Debemos comenzar a asumir culpas propias y sincerarnos en que hubo una emisión monetaria fenomenal para salvar el déficit fiscal”, expresó.

Comparó la situación del país con el gigante brasilero al decir que “pese a las elecciones tuvo deflación o sea bajó la inflación”.

Di Pace disertará en la Novena Jornada Empresarial “Escenarios Posibles para el Comercio e Industria”, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Salta para mañana en esta Capital.