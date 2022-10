Central Norte, ante el mayor reto

Central Norte visita a Racing de Córdoba, en el "Miguel Sancho", desde las 17, en partido decisivo por los cuartos del final del torneo Federal A, porque aquel equipo que gane esta tarde clasificará a la etapa semifinal, en la búsqueda del único ascenso en juego a la Primera Nacional.

El cuervo llegó a esta serie para definir con los cordobeses ante la posibilidad de seguir en pie, luego de superar en la etapa de los octavos de final a Sol de Mayo de Viedma, a quien derrotó por 2 a 0, en el estadio Martearena. Y para la presentación de hoy, el entrenador Cristian Zurita mantiene en reserva los nombres de los 11 titulares, aunque desde el jueves, cuando empezó a definir el equipo, aparentemente, iban a jugar los que estuvieron en el encuentro anterior, pero el viernes antes de la partida hacia la Docta salió a luz de que Jonathan Mazzola podría ingresar en lugar de Hernán Rosales.

Cristian Zurita analiza y estudia todos los detalles de cada compromiso que su equipo debe asumir. Por eso no deber causar sorpresa si entre los que forman la lista para firmar planilla se modifica la posición entre titulares o suplentes.

Además, entre el azabache y el Racing cordobés no hay misterios, aunque la veces que se enfrentaron en la etapa anterior el triunfo fue para el conjunto que dirige el ‘Chiquito‘ Bossio, por lo que jugando de local intentará mantener la supremacía de la actual temporada. Precisamente, Racing en esta ocasión no podrá contar con su goleador, Alan Murialdo, una baja importante porque en el enfrentamiento con Sportivo Las Parejas sufrió una fractura en el cúbito de su brazo izquierdo y quedó descartado.

Ante esa situación los dirigente del club del barrio de Nueva Italia enviaron al Consejo Federal una solicitud para incorporar un jugador en lugar de Murialdo en esta etapa de la competencia. Pero la respuesta desde el organismo que regentea el fútbol del interior fue negativa.

Así, Central Norte tiene enfrente un enorme desafío y para el cual sus hinchas apostaron todas las fichas con un respaldo a pleno cuando los jugadores se fueron a Córdoba.