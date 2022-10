El presidente Alberto Fernández encabezó hoy el acto por el 150° aniversario del Servicio Meteorológico Nacional (SNM) y dijo que, tal como "soñó" el fundador de esa entidad, el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, se busca "una Argentina donde la educación y el desarrollo de la ciencia, no cesen nunca".



Además, el mandatario subrayó que, invirtiendo en ciencia y tecnología, el país se hace "dueño de las herramientas necesarias para poder crecer".



El jefe de Estado participó de la celebración acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y por la directora del SMN, Celeste Saulo, quienes pusieron el acento en la importancia histórica y a futuro del organismo que, desde 1872, recopila y analiza los datos del clima en la Argentina.



Por segundo día consecutivo, Fernández habló de la necesidad de políticas de Estado que aseguren la continuidad de los esfuerzos relacionados con la educación, la ciencia y la tecnología, para que "no sean aspiraciones de un presidente" sino que trasciendan las diferentes gestiones.



En su discurso, el mandatario recordó que aquella primera oficina destinada al clima "fue la tercera del mundo" y señaló "la idea central" de Sarmiento por hacer del conocimiento "la central del desarrollo de su sociedad".



Por ello, dijo que el prócer fue "un autentico visionario" y afirmó que el actual Gobierno apuesta "todos los días" al "desarrollo científico y tecnológico".



En ese sentido, recordó la firma de ayer de un acuerdo "para construir los cohetes que van a llevar satélites más allá de la atmósfera", subrayó la potencialidad de esos sistemas para "anticipar cuestiones climáticas que a todos nos preocupan y que llegaron al mundo para complicarnos la vida".



Además, dedicó un párrafo de su discurso al impacto del cambio climático y destacó que "poder conocer es el secreto del futuro".



Luego, anunció la incorporación de una supercomputadora, la más grande del país, al SMN y el acceso de nuevos profesionales al equipo.



"Si logramos que más científicos entren al servicio, más doctores para jerarquizar esa tarea, si logramos todo eso, vamos a vivir en una mejor sociedad", concluyó.



Por su parte, Taiana destacó la "idea" y la "proyección" que tuvo el Gobierno argentino para crear el primer servicio "del hemisferio" en la década de 1870 y dijo que aquella "vocación de ciencia" es la que "ha mantenido el SMN y que hoy tiene más fuerza".



Taiana sostuvo que la entidad es clave para trabajar en la Antártida, y señaló a la base Orcadas como el "comienzo de la presencia argentina" en el continente blanco: "No vamos a dejar que nadie nos arrebate ese galardón".



"El cambio climático es un desafío que modifica la correlación de fuerzas entre los países y va a afectar la forma de producción. Si no comprendemos eso, no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo", agregó.



A su turno, Saulo dijo sentirse "privilegiada y conmovida" por la conmemoración del 150° aniversario del nacimiento de una entidad "comprometida con la sociedad".



Repasó entonces la historia del SMN desde sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX, con la constitución de uno de los primeras oficinas de estudio del clima del mundo, hasta las computadoras del siglo XX y los satélites del XXI.



"No pude encontrar, en la historia reciente, en los últimos 50 años, documentación que de cuenta de un proceso de concursos y movilidad ascendente como la que tenemos en marcha. No hay progreso sin ciencia y no no hay ciencia sin científicos y científicas", dijo sobre la situación actual.



La directora señaló, por otra parte, la necesidad de ampliar la red de monitoreo actual para seguir monitoreando el calentamiento global, que gracias a la centenaria recolección de datos, se constata con un aumento de 2 grados en Orcadas, donde el SMN tiene presencia ininterrumpida desde comienzos del Siglo XX.



Fundado en 1872 por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, el SMN brinda información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas, con base en el monitoreo continuo de la atmósfera y el conocimiento científico.

Pero para empezar a contar su trayectoria hay que remontarse a los años que transcurrieron entre 1863 y 1868, cuando Domingo Faustino Sarmiento se desempeñó como embajador en los Estados Unidos. Durante ese tiempo recorrió dicha nación y conoció a varias personalidades de la época. Tal es el caso de Benjamín Gould, con quien logró forjar algo más que una gran amistad.

Gould fue un políglota catedrático de la universidad de Harvard, astrónomo y cosmógrafo, doctor en Filosofía y apasionado investigador de la uranología y la meteorología. Pero, sobre todo, un entusiasta. Cuando vino a la Argentina lo primero que pensó fue: cómo un país con tan vasto territorio no contaba con información meteorológica sistematizada y se puso manos a la obra.

Así es la sede central del Servicio Meteorológico Nacional, ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Gentileza: Servicio Meteorológico Nacional

Así lo recordó la directora del SMN, Celeste Saulo, durante una charla con el historiador Felipe Pigna, evento que es parte de las celebraciones de la institución por su sesquicentenario. “Gould se apoya en los colegios nacionales y empieza a recolectar información para sistematizarla”, cuenta la investigadora que también es vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Así, el 4 de octubre de 1872 el Congreso aprueba la Ley por la que, oficialmente comenzó a funcionar la tercera oficina meteorológica del mundo, y la primera de todo el hemisferio sur. El gobierno se ocupó de conseguir los instrumentos necesarios, como barómetros, termómetros, psicrómetros, pluviómetros y veletas, y comenzó a distribuirlos. Varias personas distinguidas y establecimientos educativos mostraron gran interés y se ofrecieron a participar. Ya para 1876 había 32 observadores distribuidos por toda el territorio, quienes realizaban tres observaciones diarias y transmitían mensualmente toda la información recopilada a la oficina central.

Poco tiempo después, las mediciones y observaciones llegaron a un lugar inesperado: la Antártida. Y fue de la mano de un explorador, el escocés William Bruce.

De esta manera un meteorólogo del SMN realiza el monitoreo mediante imágenes satelitales y de radar / Gentileza: Servicio Meteorológico Nacional

Corría el año 1902 y faltaban dos años para que empezara a construirse el Canal de Panamá. Los modos de cruzar de un océano a otro eran pocos y el Estrecho de Magallanes tenía por eso un valor geopolítico inigualable. Bruce se propone llegar a la península antártica y cruzar el Mar de Weddell. Pero no todo salió como imaginaba y llegó a las islas Orcadas, la isla Laurie. Allí, en una precaria construcción y un pequeño grupo de personas, estableció en 1903 un observatorio geomagnético y meteorológico. “Hay que tener en cuenta que las temperaturas de invierno en Orcadas llegan a los -40ºC. Bruce, de camino a Europa, pasó por Buenos Aires y le pidió al gobierno que se hiciera cargo del observatorio”, cuenta Saulo.

El investigador le explicó al entonces presidente Julio A. Roca sobre cómo las hipótesis sobre el clima en esas latitudes son erradas y logra convencerlo. “El 22 de febrero de 1904 ese observatorio pasa a ser argentino. Es muy interesante como van de la mano ciencia y progreso para fundar el SMN y ciencia y soberanía, para tener presencia”, agrega Saulo.

Los avances y los progresos de la ciencia meteorológica seguirán por muchos años hasta la trágica Noche de los Bastones Largos y esa dictadura que mantuvo, casi por 40 años, al SMN sin recursos. Científicos de la talla de Eugenia Kalnay, primera doctora en meteorología del MIT y hasta el propio premio nobel, César Milstein, se vieron obligados a exiliarse.

Así fue la toma de posesión argentina del Observatorio Meteorológico y Magnético de la Isla Laurie en las Orcadas del Sur, la instalación humana más antigua en el continente antártico, donde actualmente funciona la Base Antártica Orcadas, afirman desde el SMN / Gentileza: Servicio Meteorológico Nacional

Esos tiempos oscuros han pasado ya. “Hoy estamos en carrera, profesionalizando la planta del organismo”, dice Saulo que ocupa un sillón en la meteorología internacional en la OMM: “El cambio climático es el presente y el desafío del futuro y los servicios meteorológicos nacionales somos protagonistas esenciales porque fuimos los que hace 150 años medimos para saber cómo va cambiando el clima, y damos las alertas tempranas para que la población se pueda proteger. Toda esta historia es lo que permitió que pudiéramos tener estos conocimientos”.

Saulo valoró también los logros del SMN en estos 150 años y destacó entre los más recientes, la creación de nuevos instrumentos como el proyecto Sinarame (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos) “con once radares operativos y con una etapa tres aprobada que va a llevar a la Argentina a tener más de veinte radares en funcionamiento”.

El proyecto “Relámpago” con la Universidad Nacional de Córdoba sirve para entender las tormentas de la región; y el proyecto “Prevenir”, un sistema de pronóstico integral hidrometeorológico y a corto plazo para la detección temprana de eventos de inundaciones repentinas, con la participación de organismos nacionales y de Japón. (medios digitales varios)