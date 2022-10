Francisco y defensores del ambiente protagonistas de la película “La Carta”

En ocasión de la fiesta de San Francisco, se presentó, en primicia mundial “La Carta”, un nuevo largometraje documental sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica. La película proyectada a las 18.30, hora de Roma, en el Aula Nueva del Sínodo en la Ciudad del Vaticano, cuenta la historia del viaje a Roma de diversos líderes, comprometidos en primera línea del cuidado de la casa común, para dialogar sobre la Carta Encíclica Laudato Si' con el Papa Francisco. El diálogo exclusivo con el Papa, incluido en la película, ofrece una visión reveladora de la historia personal del Papa Francisco e historias nunca vistas desde que se convirtió en el obispo de Roma.

Los protagonistas de la película son un líder indígena del Amazonas, un refugiado climático y estudiante de Senegal, un activista juvenil de la India y un equipo de científicos de Estados Unidos (marido y mujer), en representación de las voces que a menudo no se escuchan enel diálogo global sobre nuestro planeta. A través de su encuentro transformador con el Papa y entre ellos, encuentran una nueva esperanza para nuestra casa común. El cardenal Raniero Cantalamessa O.F.M, Predicador de la Casa Pontificia desde 1980, aparece en la película y ofrece una perspectiva única para entender las antiguas raíces franciscanas del mensaje de la Carta Encíclica Laudato Si' del Papa Francisco

La película “La Carta” (https://theletterfilm.org/es/)es presentada por YouTube Originals. Es la primera vez que una película con un Papa estará disponible de forma gratuita a través de un servicio de streaming. El trailer y el film completo están disponibles en el canal de Youtube Originals y pueden ser usados para artículos periodísticos. Producida por el equipo ganador del Oscar Off the Fence (My Octopus Teacher) en colaboración con el Movimiento Laudato Si', la película fue dirigida por el director ganador de un Emmy, Nicolas Brown. La Carta se realizó en colaboración con el Dicasterio de Comunicación y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

El trailer y la película estarán disponibles en YouTube Originals. Pronto también en español

Diálogos sobre el Planeta

El largometraje documental “La Carta” fue presentado este martes, 04 de octubre, en la Sala de Prensa de la Santa Sede. Una fecha singular, no solo por ser la solemnidad de San Francisco de Asís, sino también porque, hoy, entra en vigor oficialmente la adhesión de la Santa Sede y de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano a la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático y los Acuerdos de París.

La conferencia de prensa se abrió con un discurso del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El cardenal destacó que "en su encíclica Laudato si' el Papa Francisco quiere entrar en diálogo con todos los habitantes del planeta Tierra, nuestra casa común. La crisis medioambiental no es un problema que concierna sólo a los católicos. Nos concierne a todos, ahora y para las generaciones futuras. Esta película es un grito de alarma para la gente de todo el mundo: debemos actuar juntos, y debemos hacerlo ahora".

Fe y arte por la ecología

En la presentación de la película documental también intervino Hoesung Lee, presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, quien se centró en la importancia de la alianza entre la fe y la ciencia para frenar los numerosos riesgos relacionados con el cambio climático. La comunidad científica agradece la oportunidad de colaborar con artistas y personas de fe. Tanto la fe como el arte, explicó, pueden inspirar una auténtica acción climática colectiva. Para el director Nicolas Brown, que explicó la estructura del documental, el reto más grave para la humanidad es afrontar el doble problema del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Actuar juntos para frenar los efectos del cambio climático

La presidenta de la Junta Directiva del Movimiento Laudato si', Lorna Gold, recordó que el mensaje de Francisco se dirige a todos: cada ser humano puede contribuir a defender la casa común. Los signos de la catástrofe ecológica, señaló, están por todas partes. Esta película pone de manifiesto las trágicas consecuencias de la inacción, pero también señala el camino a seguir.

Por último, uno de los protagonistas de la película habló en la rueda de prensa. Se trata del cacique Odair "Dadá" Borari, jefe general del Territorio Indígena Maró, en Pará (Brasil), que señaló una prioridad: la de defender el territorio amazónico. "Hablo en nombre de la selva y de los pueblos indígenas que luchan para exigir justicia", dijo. "Espero que los presidentes de todos los países puedan unir sus esfuerzos para encontrar una solución y defender la Amazonia". Añadió que es de esperar que el nuevo presidente de Brasil pueda construir una "nueva política" en la que no haya lugar para la destrucción de la selva. (vaticannews.va)