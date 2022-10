Se espera otro pico turístico para este fin de semana extra largo

El fin de semana extra largo comenzará este viernes, fecha establecida como "puente turístico", y concluirá el lunes, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae el miércoles 12 pero se adelantó. Desde el sector empresario celebran la llegada de visitantes, con una ocupación hotelera que ya está ocupada al 80% de su capacidad, según precisó Gustavo Di Mécola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

El empresario señaló que los viajeros pasan, en promedio, tres noches en la provincia y que en la mayoría de los casos son de origen nacional. "Son de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires", indicó Lía Ravelly, representante local de la Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo). Di Mécola resaltó también que "hay cada día más uruguayos y brasileños".

Los Valles continúan siendo los destinos más elegidos para pasear. Ravelli informó que "hay mucha demanda. Los transportistas de turismo tienen la mayor parte de sus unidades ocupadas. Ya sea para excursiones o salidas de corta y larga distancia". Las excursiones más solicitadas son a Cachi, Cafayate y Humahuaca.

El Tren a las Nubes también tiene una gran demanda. Su salida del sábado ya está completa, mientras que para la del viernes quedan pocos asientos.

En cuanto al impacto en la industria hotelera de los alojamientos, como los departamentos que se alquilan por Airbnb, Di Mécola consideró que, más que ser una competencia complementan la oferta. "Al faltar plazas hoteleras, la búsqueda de tarifas suele traccionar", explicó el empresario.

Por su lado, Rivelli fue crítica y advirtió que "las páginas online son competencia". Sin embargo, destacó que "la calidad del servicio que brinda una agencia no puede ser reemplazada". Indicó que hay quejas por diferentes problemas con las compras por internet, "ya sea porque no les dieron lo que contrataron o porque no se respetó lo que les cobraron e incluso en algunos casos porque no se respetan las reservas".

Previaje

En cuanto a la tercera etapa del programa Previaje, Di Mécola aseguró que "siempre es una herramienta muy buena", aunque señaló que "fue corto el tiempo para vender".

En este sentido también se expresó la representante de la Faevyt, que aseguró que el plan suele ser bueno y destacó los resultados de las dos primeras fases. Sin embargo, indicó que la edición número tres fue muy "improvisada". Ravelli criticó el poco tiempo con el que se contó para buscar, reservar y facturar, y recordó el corte imprevisto del programa, que se resolvió cuando se alcanzó el tope de fondos previstos para cubrir el beneficio a los turistas. "Todo eso nos complicó, trabajamos a destiempo y mal, porque las circunstancias nos llevaron a eso. Esta vez no fue beneficioso, al contrario, tuvimos problemas. Mandaron mails a los pasajeros diciendo que estaba aceptado el Previaje y luego que no estaban aceptados, que finalmente no habían entrado al beneficio".

Por estos motivos Ravelli indicó que para las próximas iniciativas "sería bueno" que el Estado consulte a los privados para tener mejores propuestas. "Si bien siempre los beneficios para el cliente nos traen también beneficios a nosotros, en este caso fue muy complicado", aseguró, y destacó que esto se pudo percibir apenas lanzado el programa de descuentos. Desde la Faevyt se solicitó que el Previaje quede instalado como un beneficio fijo.

Fuente diario El Tribuno