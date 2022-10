El portazo de Gómez Alcorta abrió otra interna en el Gobierno

Elizabeth Gómez Alcorta renunció ayer a su cargo como ministra de Mujeres, Género y Diversidad, tal como había trascendido desde la noche del jueves, luego de haber advertido "graves" vulneraciones en el procedimiento que realizaron las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación en las usurpaciones de los grupos supuestamente mapuches en Villa Mascardi.

Ayer por la tarde comenzaron a circular nombres de posibles reemplazantes de Gómez Alcorta: una de ellas era la diputada nacional Victoria Tolosa Paz -albertista- y otra la actual secretaria del Ministerio María Cristina Perceval, más vinculada al kirchnerismo.

"El presidente Alberto Fernández aceptó hoy la renuncia presentada por Elizabeth Gómez Alcorta al cargo que ejercía como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. El Presidente agradece a Elizabeth Gómez Alcorta por la labor desempeñada", afirma el escueto comunicado difundido en la mañana de ayer.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que "el Presidente aceptó la renuncia". Fuentes oficiales aclararon que aún no hay ningún reemplazo previsto para el cargo, y que Alberto Fernández mantendrá una serie de reuniones en los próximos días para definir a la sucesora.

A través de una carta presentada al presidente Alberto Fernández, con copia al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la ahora ex funcionaria dijo que "los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político".

En el texto, Gómez Alcorta se expresó de manera crítica por "el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia", ya que "constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos". Y si bien asegura que la jueza subrogante Silvina Domínguez tuvo "responsabilidad directa" en las instrucciones del desalojo, "la misma amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional".

"En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio", sostuvo en la misiva.

"País de salvajes"

En tanto ayer la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, consideró que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, debería renunciar y lamentó que la Argentina se está "transformando en un país de salvajes, donde la Policía solo es instruida para matar, para reprimir".

Luego de que se conociera la dimisión de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, como consecuencia de su crítica mirada ante el desalojo de una comunidad mapuche en la zona rionegrina de Villa Mascardi, la defensora de los derechos humanos destacó la decisión de la funcionaria nacional de alejarse de su cargo.

"Me dejó una sensación de satisfacción de que por fin en un hecho así alguien renunciara, porque cuando es esta brutalidad con que se ve que se actúa y ella tiene la dignidad de decir `esto yo no lo soporto´. Me pareció un buen gesto. Ella está en un Ministerio para proteger a las mujeres, aunque todos los ministerios son para proteger a todo el pueblo", subrayó.

Durante la madrugada de ayer dos máquinas viales pertenecientes a un centro invernal ubicado cerca de Bariloche fueron vandalizadas y en las inmediaciones se encontraron cuatro manuscritos, con leyendas mapuches, en las que solicitan la liberación de las siete mujeres que fueron detenidas en el marco del desalojo de Villa Mascardi.