Orán: Continúa la medida de fuerza en la Escuela de Comercio

Docentes de la Escuela de Comercio N° 5091 Profesor Julio Cortés anunciaron que continuarán sin dictar clases mientras no se hagan presentes autoridades del Ministerio de Educación y den cumplimiento al nombramiento de más personal, compromiso asumido en marzo del corriente año, sin lo cual les resulta imposible continuar con el dictado de clases.

Desde el martes, docentes de la institución llevan adelante reclamos por falta de repuesta por parte del Ministerio de Educación, explicando que desde marzo habían hecho una protesta por la superpoblación escolar, dado que había en algunos casos cursos con 50 chicos, además de otras carencias, como falta de personal administrativo y necesidad del gabinete psicopedagógico. "Solo hubo respuesta positiva con la creación de nuevos cursos".

Tres personas designadas

José Saldaño, director de la Escuela de Comercio Profesor Julio Cortes, informó que es una de las instituciones más grandes de la provincia.

"Sé logró tres nombramientos nuevos de preceptores que pasan a ser parte del plantel estable de la institución. Lo más importante es dejar en claro que desde aquí en adelante las tres personas designadas formarán parte permanente de la Escuela de Comercio", concluyó el docente sobre este tema.

Quita de colaboración

Si bien se informó que en las últimas horas llegaron nombramientos para cubrir cargos vacantes, Leandro Alagastino, docente de la Escuela de Comercio N° 5091 Profesor Julio Cortés, aclaró en medios locales que continúa la medida de fuerza en el establecimiento.

"El Ministerio de Educación nombró a tres personas para cubrir cargos, pero la situación no ha cambiado. Tuvimos promesas desde marzo y nos dijeron que los nombramientos se iban a realizar a la brevedad y hasta el día de hoy no ocurrió. Tenemos un año lectivo casi completo sufriendo la misma situación", explicó.

Indicó que solicitaron tres cargos para preceptores, sin embargo, "este nombramiento no sé en calidad de qué viene. El personal que pedimos no fue nombrado", manifestó, por lo que calificó a la decisión como un "parche ya que se incorporarían, pero no sabemos quiénes son, al menos los profesores".

A modo de apreciación personal, Alagastino expresó que esta situación es un "modus operandi del Ministerio de Educación, ya que no se realizaron nombramientos durante toda la gestión de este gobierno y eso es preocupante para la calidad educativa".