Güemes: Ministro de Brasil destacó la posición del nodo logístico

Invitado por el senador provincial Carlos Rosso, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Joao Parkinson, junto a miembros de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales de Chile, y autoridades del gobierno provincial, participaron de una mesa de trabajo, en la sede administrativa del Parque Industrial de la ciudad de General Güemes, para luego recorrer las obras en el nodo logístico, el cuál formará parte del Corredor Bioceánico que integrará a varias regiones de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

"Esta visita está relacionada a una necesidad por parte de las autoridades brasileñas y chilenas, de conocer los avances de la obra del nodo logístico, su ubicación geográfica y las conveniencias de integrarlo al Corredor Bioceánico", explicó el senador Rosso.

Contactos en forma virtual hubo en varias oportunidades, pero era muy conveniente que autoridades de los países involucrados pudieran conocer in situ el potencial del denominado nodo logístico, para favorecer el desarrollo del Corredor Bioceánico. "Hay varias empresas brasileñas que ya anticiparon su intención de invertir en nuestra provincia, de hecho, algunos representantes ya mantuvieron los primeros contactos con nosotros como autoridades. En esta reunión, compartimos información sobre las intenciones de los países vecinos, de mantener una estrecha relación comercial por medio de este nuevo corredor", agregó Rosso.

Durante las distintas exposiciones, el ministro Joao Parkinson, quien es el principal impulsor del Corredor Bioceánico, un corredor terrestre que inicia en San Pablo, cruza por Paraguay ingresa a la Argentina por la ruta nacional 34, pasa por General Güemes y llega hasta Antofagasta, fue muy puntual al manifestar el objetivo de su disertación: "Creo que es necesario que ustedes, como una provincia del norte de su país, tengan una mirada mucho más regional. No deben mirar solamente al puerto de Buenos Aires como objetivo central, debo decirles que no es allí donde encontrarán un futuro a la economía local".

Joao justificó estas afirmaciones, mostrando las bondades de mantener un comercio fluido con los países limítrofes como Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile: "La distancia desde Güemes hasta Buenos Aires es la misma que hasta San Pablo, pero nuestra mirada centralista nos impide ver hacia afuera", expresó el funcionario.

Con este corredor, las distancias entre los países se van a acortar aún más, pudiendo llegar a provincias de Brasil donde no se conocen productos argentinos, "es a esos puntos, como mercados vírgenes de productos argentinos, a donde deberían apuntar, con este proyecto estamos ahorrando hasta 2.000 km de distancia". Para Joao Parkinson, el futuro del comercio no está en países como EEUU o Francia, sino con países asiáticos: "El comercio con la India, China o Vietnam ha crecido exponencialmente, ellos serán los principales usuarios de este corredor, llegando puertos de Chile y de allí a Brasil o algún destino anterior, debemos mantener una mente abierta hacia nuevos horizontes", manifestó.

Por su parte, el representante chileno Mauricio Zamorano, ponderó las bondades de la ubicación geográfica de la ciudad de General Güemes y del uso de este nodo logístico, "Antofagasta exporta básicamente mercadería metálica, alcanzando al 98% de la exportación, quedando solo un 2% para otros productos, no podemos depender solo de una producción que es no renovable, cada vez cuesta más obtener metales de calidad, por eso vemos a este corredor como una oportunidad de diversificación de nuestra producción", manifestó Zamorano, quien aclaró que Chile no ve a este corredor solo como una oportunidad de crecimiento económico, sino también como una gran oportunidad de integración regional, con intercambios de tipo sociales y culturales.

En base a los avances de la obra del nodo logístico de General Güemes, se estima que podrá entrar en funcionamiento a principios del 2025, su playa de transferencia será fundamental para la redistribución de la mercadería provenientes de distintos puntos del país o países vecinos, para enviarlas a su destino final, abaratando sustancialmente los costos por cada envío.