Más de 600 atletas de 34 equipos de todo el país participan en la ciudad del II Encuentro Deportivo por la Diversidad y la Inclusión, que comenzó el viernes y finaliza hoy. "Se trata de una competencia sana, con respeto y mucho amor de deportistas no binarios que llegaron desde 16 provincias argentinas", destacó Mar Domínguez, del equipo de TEB Salta (Todo lo que Está Bien), organizador del encuentro.

"Venimos con el objetivo de impulsar la práctica deportiva sin prejuicios, en un clima de confianza y respeto, promover la concientización y el interés por la inclusión real de la diversidad sexual y visibilizar el crecimiento del deporte diverso en el país", remarcó Dani Villarroel, un colaborador.

Diferentes áreas de la Municipalidad de Salta acompañan el encuentro que posicionó a la ciudad como un destino amigable en el norte argentino en materia de promoción del deporte LGBTQ+. En esta oportunidad, como en la edición 2021, la comuna está brindando apoyo con espacios para el desarrollo de actividades, árbitros para los partidos de fútbol, material gráfico y auspicio para asistir a los organizadores en este evento.

El torneo cuenta además con instancias de formación ciudadana y deportiva, espacio cultural (ballroom), competencia en las disciplinas de fútbol, vóley y básquet, orientadas especialmente a personas no binarias, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex y de género fluido.

"Si bien es un encuentro de la diversidad, es muy competitivo; acá nadie quiere perder. Pero estamos hablando del deporte visto desde otra perspectiva. Casi todos los grupos están integrados por una gran diversidad, por lo que preferimos decir que son equipos no binarios. Acá no se excluye a nadie, y yo creo que ese es el camino por onde vamos a ir en el futuro", manifestó Mar Domínguez.

Otro punto para destacar es la ausencia de la violencia, de gritos e insultos, de provocaciones, de burlas a los rivales. De acuerdo a lo que pudo ver El Tribuno, todo trasciende en un ámbito de alegría, compañerismo, con buena música, con festejos originales, un ambiente armonioso. Justamente, lo que pide la sociedad en general: un deporte sin violencia física ni simbólica.

La jornada deportiva continúa hoy con Fútbol 5, de 8 a 15, en Punto Gol, ubicado en La Almudena; habrá vóley, en el microestadio Delmi y en el Legado Güemes, de 8 a 18; básquet, también en el microestadio Delmi, de 10 a 15; iniciación de rugby a cargo de Los Monarcas, en el Legado Güemes, y el acto de clausura se realizará a las 19 en Plaza España. Allí se entregarán los premios a los equipos ganadores.

El Club TEB está integrado por deportistas del colectivo LGBTQ+ de diferentes disciplinas; nació hace cuatro años como respuesta a la necesidad de crear un contexto libre de prejuicios e imposiciones heteronormativas en la práctica deportiva. Actualmente TEB está integrado por más de 200 participantes y cuenta con el apoyo de diversos actores que asumieron el compromiso de cooperar, movilizar, articular y visibilizar los esfuerzos que se están realizando en los diversos espacios deportivos y culturales a nivel nacional e internacional.

Josefo Acuña Martínez, de 23 años, que se identifica como una persona de género fluido, destacó que lo que más rescata del encuentro deportivo es la experiencia de poder compartir con personas de distintas provincias que hasta ahora no conocía y tienen muchas cosas en común. "Este evento es muy impactante para Salta, una provincia conservadora, bastante tradicional, de hecho en el acto de apertura, cuando estábamos dedicándole unas palabras a un jugador de TEB que ya no está entre 'nosotres', las personas nos gritaron obscenidades, pero eso no nos desanimó sino que nos dio más fuerza para seguir adelante", comentó.