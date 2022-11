Desde París, Alberto Fernández confirmó el bono para trabajadores formales

Desde Paris, el presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno lanzará un bono que se cobrará por única vez destinado a trabajadores formales como paliativo para combatir la inflación. Aún resta definir el monto y el corte que se hará de la población trabajadora, pero aseguró que la medida podrá ser percibida por el sector.

Lo hizo en conferencia de prensa desde el segundo piso de la embajada argentina, ante un escritorio pequeño que solo sostenía una copa de agua. Relajado, y con algunos chistes, el Presidente evitó responder si será candidato en las elecciones de 2023, habló sobre la postulación de Cecilia Todesca a la titularidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y brindó detalles de la gira que inició en Paris y que continuará en Bali, Indonesia, donde participará del G20 y tendrá una serie de bilaterales importantes.

De esta manera, Fernández dio por terminado el debate que surgió al interior del Frente de Todos, impulsado por el reclamo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien exige una suma fija en lugar de una asistencia única. Un nuevo parte aguas que en lo que supo ser la fórmula presidencial que se impuso en 2019.

Sostuvo que "lo que hay que dejar es que funcionen las paritarias" en forma libre y remarcó, ante una consulta por el índice inflacionario, que ese sistema "ha tenido en cuenta toda esa realidad".

Según el mandatario, "interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares", porque las escalas más bajas "están en los municipios y en los pequeños comercios".

"El riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios" y otro "también en muchos pequeños comercios, que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad", refirió.

En ese sentido, sostuvo que "tenemos que recuperar el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos" y manifestó que "el método de la paritaria es el método adecuado".

"En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio", aportó el Presidente y aclaró que eso se verá "cuando lleguemos a Buenos Aires".

Si bien evitó hablar de una posible reelección, aseguró que hará "todo lo que deba hacer" para que Juntos por el Cambio no triunfe en 2023.

"Muy simple, lo que yo dije el 17 de noviembre (Día de la Militancia que se hizo en Plaza de Mayo en 2021) es lo que creo. La verdad es que creo que esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que los partidos políticos no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre.

Después el resto son todas especulaciones, falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año. Yo tengo una preocupación que es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Y para eso haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra. Todo lo que deba hacer".

Fuentes: Télam y NA