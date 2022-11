La fiebre mundialista ya se está instalando en las escuelas salteñas

El Mundial Qatar 2022 está a solo una semana de empezar y como ocurre con cada cita mundialista es el tema de conversación en exclusividad. Y no solo se tiñen de celeste y blanco los contenidos de los canales de noticias deportivas o los programas de la televisión de aire, sino que el streaming acompaña la época competitiva y celebratoria con estrenos de ficciones o documentales, como la segunda temporada de "El presidente" y su historia en clave cómica de la corrupción en la FIFA (Prime Video), la serie documental "Sean eternos: campeones de América" (Netflix), la película inspirada en hechos reales "El gerente", de Ariel Winograd, con Leonardo Sbaraglia (Paramount+) o "Robo Mundial", la serie de comedia de Star+, protagonizada por Joaquín Furriel y que sigue a un grupo de disparatados ladrones en su plan de robar la Copa del Mundo.

Pero la fiebre mundialista no termina allí, sino que acapara todos los ámbitos. Por ejemplo, alumnos del segundo séptima de la cátedra de Producción Artística del Centro Polivalente de Arte 5092, ubicado en el barrio Los Tarcos, recientemente presentaron un mural sobre Lionel Messi.

El mural se puede visitar hasta el 30 de noviembre. Javier Corbalán

Según contó la docente titular de la materia, Carmen Lidia Banega (48), la obra, denominada "El 10", se inauguró el 3 de este mes en el marco de la muestra del colegio y quedará en exposición hasta el 30.

Añadió que mide cinco por tres metros y que está realizada sobre una base de plantilla de stencil que luego fue rellenada por zonas con cientos de origamis de diferentes colores. "Se eligió esta técnica por ser novedosa y para explorar otros contenidos vistos durante el año", señaló Banega.

Mural de origami

Así, los alumnos plegaron papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener las figuras que requerían, que vistas de cerca podrían considerarse como esculturas de papel o flores. En el origami tradicional se modela el entorno: la fauna y la flora, y aunque existen un sinfín de figuras, la grulla es, sin dudas, la más popular.

Por otro lado, el descubrimiento y popularización de las técnicas de diseño se debe a internet. Además, las instituciones educativas del mundo están revalorizando este arte, porque permite su abordaje transversal con asignaturas como matemáticas e informática, que han irrumpido en él para optimizar el uso del papel y crear bases para figuras complejas.

Los origamis, agrupados o dispersos, oficiaron de "pintura" del mural.Javier Corbalán

Antonela Giuliana Franzoni (15), una de las autoras, señaló que detrás de lo que llega al espectador casual hay decisiones meditadas y consensuadas. "Decidimos utilizar el arte efímero y mural para que todas las personas puedan apreciar nuestro trabajo. El arte efímero dura poco tiempo y se mantiene solo en la memoria de los espectadores, en fotos o grabaciones, porque no será permanente", puntualizó.

"El 10"

Considerado en varias oportunidades el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, Lionel Messi es el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otros galardones, siete veces el Balón de Oro, seis premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y seis Botas de Oro.

En 2020, se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro. También "la Pulga" ingresó en el Guinness World Records por haber hecho el mayor número de goles en una temporada, diez, en un mismo club y en un año calendario: 2012. Pero no son solo sus dotes deportivas las que obnubilan a estos jóvenes, sino sus muestras de resiliencia y humildad.

"Elegimos a Messi, porque es un ícono mundialmente conocido. Personas de todas las edades lo conocen y aceptan que es un gran jugador de fútbol. Pero no solo eso, además de ser un buen jugador, los argentinos sabemos por lo que él paso, las cosas que tuvo que enfrentar desde corta edad y a pesar de eso nunca se olvidó de su país", señaló Antonela. Y agregó: "Siempre tuvo en mente que quería ser jugador de fútbol, no se dio por vencido, por más que de chico le diagnosticaron una enfermedad que no le permitía crecer lo suficiente como para poder formar parte de equipos de fútbol. Hizo el sacrificio de ir a vivir lejos de su familia y de su querida Argentina para recibir el costoso tratamiento que necesitaba".

A su lado, Eluney Ángel Alma Romero (14) coincidió en que Messi es reconocido en el ámbito del fútbol y que este deporte atraviesa transversalmente la Argentina, que borra las divergencias entre las provincias y sella las grietas, suspendiendo toda rivalidad mientras dura el Mundial. Pero hizo hincapié en que Qatar 2022 será la última participación de Lio Messi con las casaca de la Selección.

Un homenaje de los chicos para el ídolo que les arranca una sonrisa. Javier Corbalán

El 26 de junio de 2016, Argentina jugaba la final de la Copa América Centenario contra Chile en el MetLife Stadium de East Rutherford. Tras un empate sin goles en 120 minutos, ganó la Selección chilena 4-2 por penales. A pesar de su muy buen desempeño en toda la competición y de haber jugado un buen partido, Messi, que pateó primero, envió la pelota por encima del travesaño. A la salida del vestuario, "la Pulga" anunció que iba a retirarse de la Selección argentina, una decisión que ni siquiera les había anticipado a sus compañeros. Contrariado al máximo, hizo referencia a las últimas tres finales perdidas por Argentina: "Es increíble, pero no se da. Hoy nos pasó otra vez y otra vez los penales. Son cuatro finales las que me toca perder, las que nos toca perder, tres seguidas... La verdad es una lástima, pero tiene que ser así. No se da, lo intentamos, lo buscamos, pero ya está. Se terminó para mí la Selección". Sin embargo, el 12 de agosto del mismo año emitiría un comunicado de prensa para difundir su regreso y que también iba a participar en los partidos de la clasificación para el Mundial 2018.

"Elegimos a Messi, porque es una persona que va más allá de sus límites y sigue para adelante sin importar lo que tenga que hacer. Messi es una gran inspiración para mí, no solo es un gran jugador sino también es una gran persona", expresó Eluney. "Es un símbolo de superación, con valores", la interrumpió Agustina Xiomara Aparicio (14) y en esa síntesis cabe todo lo que los adolescentes esperan de sus mayores.