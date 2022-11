Juntos por el Cambio denunciará la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura

El interbloque de Juntos por el Cambio estuvo este miércoles en el Senado pero no participó de la sesión. Sí eligió dar una conferencia de prensa para defender el lugar que le corresponde a la tercera minoría parlamentaria en el Consejo de la Magistratura.

El kirchnerismo, con tres aliados, aprobó el decreto parlamentario que eleva al senadora por Río Negro Martín Doñate (Frente de Todos) para el cargo. Contra esto, Juntos por el Cambio aseguró hoy en el Salón de las Provincias de la Cámara alta que irá a la Justicia porque lo consideran inválido, luego del fallo de la Corte Suprema que indicó cuál era la minoría válida, y le dio la razón al interbloque opositor.

"Vamos a seguir con la vía judicial. A nadie se le puede ocurrir que el tiempo pueda convertir un ardid en algo virtuoso", dijo el cordobés Luis Juez, quien había tenido la venia de la Corte Suprema para asumir como consejero. Agregó que "los kirchneristas van por todo" y dijo que "no hay antecedentes de ningún gobierno que haya desobedecido un fallo de la Corte".

El oficialismo sesionó en soledad

El interbloque resolvió dar esta conferencia y bajarse de la sesión este miércoles a media mañana. Tuvieron una reunión de interbloque donde participaron los distintos senadores y acordaron esta decisión. El tratamiento de ese decreto los tomó por sorpresa. Incluso, algunos radicales coincidían que era una buena idea aprobar el Presupuesto 2023.

A las 20 se conoció la convocatoria y cuando vieron que tenía ese decreto, que no suele ser aprobado en el recinto, prendieron las alarmas. El jefe del interbloque, el radical mendocino Alfredo Cornejo, calificó a la actitud del oficialismo como "un gesto muy fuerte de violación flagrante a la Ley del Consejo de la Magistratura y de desobediencia a la Corte".



Cornejo ratificó que la oposición no iba a participar de la sesión en la que debe debatirse la Ley de Presupuesto 2023 y argumentó: "Es irrelevante". Los senadores de la oposición dieron a conocer un comunicado en el que mencionaron un "nuevo atropello por parte de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, contra el orden institucional del país".

Los argumentos del kirchnerismo

En el debate en el recinto tanto diputados oficialistas como el sector aliado de la oposición cargó contra la oposición. Una de ellas fue Juliana Di Tullio (Frente de Todos). Planteó que la actitud de la oposición no protege al Poder Legislativo "del avasallamiento de la Corte Suprema".

En cambio, Alberto Weretilnek (Juntos Somos Río Negro) señaló que "el reglamento del Senado establece como se conforman los bloque, le guste o no a los miembros de la Corte. No sé si a mi me gustan los secretarios que ellos tienen, pero es facultad de ellos".

El primero en hablar fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos): "Por más que le pese a la Corte las mayorías y minorías no son estancas, en la democracia van cambiando en el tiempo. Puede haber una mayoría para un tema que no es la misma para otra". (perfil.com)