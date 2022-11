La tradición que rompió Ecuador tras vencer a Qatar y el pedido de Alfaro a Enner

Gracias a una gran actuación de su figura, Enner Valencia, los sudamericanos arrancaron la citación mundialista con el pie derecho y con la ventaja de ser primeros en su grupo, o al menos hasta el partido entre Senegal y Países Bajos. Pero su victoria no solo significó los tres puntos: también rompieron una larga tradición de la historia de los mundiales.

Desde la primera Copa del Mundo, que se celebró en Uruguay en 1930, nunca un anfitrión cayó en el partido inaugural. Esta es la primera vez que sucede y fue en un verdadero espectáculo por parte de Ecuador, al punto que el estadio comenzó a vaciarse tras los primeros 45 minutos del encuentro.

El ecuatoriano Enner Valencia se convierte en el jugador en anotar el primer gol del Mundial

Enner Valencia, la estrella de Ecuador

Sin lugar a dudas, el protagonista de la noche y quien se llevó todos los reflectores fue Enner Valencia. El jugador no solo marcó el primer y segundo tanto del actual mundial, sino que también fue quien anotó las tres dianas de Ecuadro en el Mundial 2014.

El VAR le anuló uno a minutos de comenzar el partido.

La jugada fue tras un dominante inició de partido de la Tri, que presionó en el área rival, para que el delantero del Fenerbahçe de Turquía abra el marcador. Tristemente, minutos después el árbitro cobró posición adelantada y el marcador volvió a estar igualado.

Alfaro, el estratega argentino comentó en la conferencia de prensa como vivió este momento: “Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro”.

Por último, declaró con ironía al momento de realizarle un pedido a su figura: “Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie”.

Los números de Gustavo Alfaro en Ecuador

Gustavo Alfaro tomó las riendas de Ecuador en el año 2020, tras un mal ciclo en Boca Juniors. Desde entonces, dirigió un total de 33 partidos, en los que se llevaron 12 victorias, 13 empates y 8 derrotas. Ademas, anotaron 42 goles y solo recibieron 32. (nexofin.com)